BEML Recruitment 2025: फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस वालों के लिए नौकरी का अवसर, ऐसे करें आवेदन; जानें किन योग्यता की जरूरत

BEML Junior Executive Recruitment 2025: क्या आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो भारत सरकार की कंपनी में नौकरी करने का एक अच्छा मौका है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) में अलग-अलग डिपार्टमेंट में कुल 119 भर्ती निकली है. जूनियर एग्जीक्यूटिव पद खाली हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आप अभी एक फ्रेशर हैं तो चिंता न करें, यहां फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है. आइए जानते हैं कि बीईएमएल जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कैसे और कहां से आवेदन करना है? क्या योग्यता चाहिए.

किन पदों पर कितनी भर्ती?

जेई मैकेनिकल- 88

जेई इलेक्ट्रिकल- 18

जेई मेटर्लजरी- 02

जेई आईटी- 01

जेई फाइनेंस- 08

जेई राजभाषा- 02

किन योग्यता की जरूरत?

संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की डिग्री और न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत जरूरी है.

जेई फाइनेंस के लिए एमबीए फाइनेंस या सीए इंटर या सीएमए इंटर अप्लाई कर सकते हैं.

जेई राजभाषा के लिए हिंदी या इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन (MA) जरूरी है.

संबंधित क्षेत्र में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए.

फ्रेशर कैंडिडेट्स भी खाली पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट- www.bemlindia.in पर जाएं. होमपेज पर ‘Career’ सेक्शन दिखेगा और क्लिक के बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव भर्ती का लिंक शो होगा. ‘Apply Online’ पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा. ईमेल आईडी और फोन नंबर को एंटर करें, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इसके बाद आवेदन पत्र में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर दें. फोटो, सिग्नेचर का स्कैन आदि दस्तावेज को सबमिट करें और आवेदन शुल्क जमा करें. सबमिट बटन दबाने के बाद आवेदन प्रोसेस पूरा हो सकेगा, अब इसका डाउनलोड प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

कितनी सैलरी?

भर्ती हो जाने के बाद पहले साल 35 हजार रुपये सैलरी मिलेगी. जबकि, दूसरे साल- 37500, तीसरे साल 40 हजार सैलरी और चौथे साल 43000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी.

