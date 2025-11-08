Advertisement
trendingNow12993758
Hindi Newsनौकरी

BEML Recruitment 2025: हाथ से जाने न दें मौका! भारत सरकार की इस कंपनी में निकली 100 भर्तियां, मिल सकेगी 43000 रुपये तक सैलरी

BEML Recruitment 2025: भारत सरकार की कंपनी में 100 पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को अपना सकते हैं. आइए आवेदन की प्रक्रिया, योग्यता और अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BEML Recruitment 2025: हाथ से जाने न दें मौका! भारत सरकार की इस कंपनी में निकली 100 भर्तियां, मिल सकेगी 43000 रुपये तक सैलरी

BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश... क्या आपकी भी जारी है? अगर हां, तो मौके पर चौका मार सकते हैं. भारत की जानी मानी और एक अच्छी सरकारी कंपनी में भर्ती की जा रही है. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ वॉक इन इंटरव्यू का मौका भी दिया जा रहा है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 5 नवंबर 2025 से हो चुकी है. इस भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार 100 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए फटाफट से आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता और प्रक्रिया जान लेते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

BEML लिमिटेड की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव-मैकेनिकल/ इंडस्ट्रियल/प्रोडक्शन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती की जा रही है. 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. जबकि, वॉक इन इंटरव्यू के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर और 16 नवंबर को ‘बीईएमएल कला मंदिर बीईएमएल टाउनशिप, बैंगलोर -560075’ कंपनी के पते पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

  • बी.ई या बीटेक की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की मान्य है.
  • न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ इंजीनियरिंग डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं.
  • संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 साल का अनुभव भी जरूरी है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले बीईएमएल की ऑफिशियल वेबसाइट- bemlindia.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए नाम समेत अन्य जानकारी दर्ज करें.
  4. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से फिर से लॉगिन करें और आवेदन पत्र शो हो जाएगा.
  5. फॉर्म में सभी डिटेल्स को दर्ज कर दें और मांगे जा रहे दस्तावेज सब्मिट करें.
  6. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म सब्मिट करें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवार को पहले साल 35000 रुपये सैलरी मिलेगी. जबकि, दूसरे साल ये सैलरी 37500 रुपये और तीसरे साल 40 हजार रुपये और चौथे साल 43,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Prasar Bharati Recruitment 2025: पत्रकारों की लगेगी सरकारी नौकरी! सरकार के इस न्यूज चैनल में निकली भर्ती, जानें योग्यता और अप्लाई प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

BEML Recruitment 2025

Trending news

1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
Jammu Kashmir
कश्मीर की जेलों में बुने जा रहे नई आतंकी साजिशों के तार? ताबड़तोड़ रेड में क्या मिला
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
Chirag Paswan
पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस की इनसाइड स्टोरी
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?