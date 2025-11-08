BEML Recruitment 2025: हाथ से जाने न दें मौका! भारत सरकार की इस कंपनी में निकली 100 भर्तियां, मिल सकेगी 43000 रुपये तक सैलरी

BEML Recruitment 2025: भारत सरकार की कंपनी में 100 पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को अपना सकते हैं. आइए आवेदन की प्रक्रिया, योग्यता और अन्य डिटेल्स जानते हैं.
BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश... क्या आपकी भी जारी है? अगर हां, तो मौके पर चौका मार सकते हैं. भारत की जानी मानी और एक अच्छी सरकारी कंपनी में भर्ती की जा रही है. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ वॉक इन इंटरव्यू का मौका भी दिया जा रहा है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 5 नवंबर 2025 से हो चुकी है. इस भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार 100 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, आइए फटाफट से आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता और प्रक्रिया जान लेते हैं.
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
BEML लिमिटेड की ओर से जूनियर एग्जीक्यूटिव-मैकेनिकल/ इंडस्ट्रियल/प्रोडक्शन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पदों पर भर्ती की जा रही है. 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. जबकि, वॉक इन इंटरव्यू के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर और 16 नवंबर को ‘बीईएमएल कला मंदिर बीईएमएल टाउनशिप, बैंगलोर -560075’ कंपनी के पते पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें आवेदन?
कितनी मिलेगी सैलरी?
चयनित उम्मीदवार को पहले साल 35000 रुपये सैलरी मिलेगी. जबकि, दूसरे साल ये सैलरी 37500 रुपये और तीसरे साल 40 हजार रुपये और चौथे साल 43,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
