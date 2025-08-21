BEML Recruitment 2025: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में 600 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आज ही करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

BEML Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने अलग-अलग 682 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि जल्द ही जारी किया जाएगा. ऐसे में जो कैंडिडेट अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो आवेदन विंडो बंद होने से पहले अप्लाई कर दें.

इन 682 पदों पर निकली भर्ती

सिक्योरिटी एंड फायर गार्ड्स - 56 पद

स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट - 14 पद

नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस (IT विथ NAC) - 440 पद

टेम्पररी एम्प्लॉइज (डिप्लोमा एंड ITI विथ NAC) - 46 पद

मैनेजमेंट ट्रेनी - 90 पद

मैनेजमेंट ट्रेनी इलैक्ट्रिअल - 10 पद

GM/CGM (फाइनेंस) - 2 पद

GM/CGM (HR) - 1

CGM (रोलिंग स्टॉक) - 1* पद

GM (मेट्रो बिजनेस डेवल्पमेंट) - 1 पद

DGM (इलैक्ट्रॉनिक्स- एयरोस्पेस) - 1 पद

DGM (रेल बिजनेस) - 4* पद

DGM (इंजन) - 4* पद

मैनेजर (इंजन प्रोजेक्ट मैनेजर) - 1 पद

असिस्टेंट मैनेजर (इंजन) - 10* पद

असिस्टेंट मैनेजर/मैनेजर (राजभाषा) - 1 पद

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम और न्यूनतम आयु पद के अनुसार निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट - 25 से 35 साल

नॉन एग्जीक्यूटिव - 18 से 30 साल

मैनेजमेंट ट्रेनी - 27 साल

सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट - 50 से 55 साल

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. जिसके मुताबिक, जनरल और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

स्किल टेस्ट

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जाम

इतनी होगी सैलरी

सिक्योरिटी एंड फायर गार्ड्स - 22,000 से 25,000 रुपए प्रति महीने

स्टाफ नर्स एंड फार्मासिस्ट - 29,200 से 62,000 रुपए प्रति महिने

नॉन एग्जीक्यूटिव - 23,000 से 27,000 रुपए प्रति महीने

टेम्परेरी एम्प्लॉइज (डिप्लोमा/आईटी) - 20,000 से 24,000 रुपए प्रति महिने

मैनेजमेंट ट्रेनी - 40,000 से 1,40,000 रुपए प्रति महिने

सीनियर मैनेजमेंट - 70,000 से 2,60,000 रुपए प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद करियर टैब पर जाएं.

इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

इसके बाद मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, जारी विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के अनुसार डिग्री होना चाहिए. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

