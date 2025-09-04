BEML Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी! सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए यहां से करें आवेदन, जानें वैकेंसी से जरूरी डिटेल्स

BEML Recruitment 2025: बीईएमएल की ओर से 10वीं पास वालों के लिए भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार यहां से आवेदन कर सकते हैं। आइए योग्यता से लेकर आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
Trending Photos
BEML Recruitment 2025: अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. बीईएमएल लिमिटेड की ओर से पढ़े-लिखे 10वीं पास युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ऑफर की जा रही है. बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट पर सिक्योरिटी गार्ड, फायर सर्विस पर्सनल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2025 है. सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी वर्ग के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है. आइए बीईएमएल सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
BEML भर्ती के लिए योग्यता क्या चाहिए?
बीईएमएल भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?
कितनी होगी सैलरी?
भारत सरकार की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआत के दो साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. शुरुआती साल मंस प्रति माह 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी. जबकि, दूसरे साल से 23,500 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट के साल पूरे होने के बाद बीईएमएल अपनी जरूरत अनुसार उम्मीदवार को Wage Group B में रख सकते हैं. इस दौरान 16,900 से लेकर 60,650 रुपये के बीच हर महीने सैलरी मिल सकती है.
ये भी पढ़ें- Supreme Court Recruitment 2025: 2 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी! सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के लिए ऐसे करें आवेदन; जानें योग्यता से लेकर सब कुछ