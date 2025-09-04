BEML Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी! सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए यहां से करें आवेदन, जानें वैकेंसी से जरूरी डिटेल्स

BEML Recruitment 2025: अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. बीईएमएल लिमिटेड की ओर से पढ़े-लिखे 10वीं पास युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ऑफर की जा रही है. बीईएमएल की आधिकारिक वेबसाइट पर सिक्योरिटी गार्ड, फायर सर्विस पर्सनल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2025 है. सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी वर्ग के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है. आइए बीईएमएल सिक्योरिटी गार्ड भर्ती के लिए योग्यता, सैलरी और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

BEML भर्ती के लिए योग्यता क्या चाहिए?

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या इसके बराबर होना चाहिए.

शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है.

सुरक्षा से संबंधित काम में लगभग 2 साल का अनुभव होना चाहिए.

बीईएमएल भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

बीईएमएल की ऑफिशियल वेबसाइट- bemlindia.in पर जाएं. यहां पर ‘Careers’ सेक्शन होगा उसमें ‘Current Recruitments’ विकल्प पर क्लिक करें. BEML भर्ती का विज्ञापन दिखेगा उसके लिंक पर क्लिक करें. अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने के बाद नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें. अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर आदि जानकारी एंटर करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा. सभी डिटेल्स को भर दें और फिर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर समेत अन्य डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें. आवेदन फीस भर दें और फिर एक बार फॉर्म को प्रिव्यू करने के बाद सब्मिट करें. कन्फर्मेशन फॉर्म को को डाउनलोड और प्रिंट आउट निकाल लें.

कितनी होगी सैलरी?

भारत सरकार की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को शुरुआत के दो साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. शुरुआती साल मंस प्रति माह 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी. जबकि, दूसरे साल से 23,500 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट के साल पूरे होने के बाद बीईएमएल अपनी जरूरत अनुसार उम्मीदवार को Wage Group B में रख सकते हैं. इस दौरान 16,900 से लेकर 60,650 रुपये के बीच हर महीने सैलरी मिल सकती है.

