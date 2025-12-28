Advertisement
BEML Recruitment 2025: 50 की उम्र में सरकारी जॉब का मौका! SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए भर्ती शुरू, 2.4 लाख तक होगी सैलरी

BEML Recruitment 2025: 50 की उम्र में सरकारी जॉब का मौका! SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए भर्ती शुरू, 2.4 लाख तक होगी सैलरी

BEML Special Recruitment Drive 2025 Vacancy: भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने स्पेशल भर्ती अभियान के जरिए SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 07 जनवरी, 2026 तक bemlindia.in पर  आवेदन कर सकते है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:17 PM IST
BEML Recruitment 2025: 50 की उम्र में सरकारी जॉब का मौका! SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए भर्ती शुरू, 2.4 लाख तक होगी सैलरी

BEML Special Recruitment Drive 2025 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने स्पेशल भर्ती अभियान के जरिए SC, ST और OBC वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के लिए जनरल मैनेजर सहित विभिन्न 50 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 07 जनवरी, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर तय लास्ट डेट के शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 50 पदों पर निकली वैकेंसी

  • डिप्टी जनरल मैनेजर - 13 पद 

  • असिस्टेंट जनरल मैनेजर - 15 पद

  • सीनियर मैनेजर - 05 पद

  • मैनेजर - 05 पद

  • ऑफिसर/इंजीनियर - 03 पद

  • असिस्टेंट इंजीनियर - 01 पद

  • डिप्लोमा ट्रेनी - 06 पद

  • ऑफिसर असिस्टेंट - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन/ इंजीनियरिंग/ CA / ICWA / CMA / MBA / PG डिग्री / डिप्लोमा / HR / IR / पर्सनल मैनेजमेंट/ MSW / MA सोशल वर्क (HR/IR), मास्टर्स डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए. 

अधिकतम आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु उनके वर्ग अनुसार 32 से 50 साल के बीच निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 07.01.2026 के आधार पर की जाएगी.

अधिकतम आयु सीमा SC/ST OBC
डिप्टी जनरल मैनेजर 50 48
असिस्टेंट जनरल मैनेजर 47 45
सीनियर मैनेजर 44 42
मैनेजर 39 37
ऑफिसर/इंजीनियर 34 32
असिस्टेंट इंजीनियर 34 32
डिप्लोमा ट्रेनी 34 32
ऑफिसर असिस्टेंट 34 32

इतनी होगी मंथली सैलरी 

  • डिप्टी जनरल मैनेजर - 90,000 से 2,40,000 रुपये 

  • असिस्टेंट जनरल मैनेजर - 80,000 से 2,20,000 रुपये

  • सीनियर मैनेजर - 70,000 से 2,00,000 रुपये

  • मैनेजर - 60,000 से 1,80,000 रुपये

  • ऑफिसर/इंजीनियर - 40,000 से 1,40,000 रुपये

  • असिस्टेंट इंजीनियर - 30,000 से 1,20,000 रुपये

  • डिप्लोमा ट्रेनी - 23,910 से 85,570 रुपये

  • ऑफिसर असिस्टेंट - 16,900 से 60,650 रुपये

ऐसे करें आवेदन:
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

