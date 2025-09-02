ये देश है वर्क-लाइफ बैलेंस का बादशाह, मिल गई नौकरी तो सुकून और तरक्की दोनों पक्की!

Best Country for Job: नौकरी करने के लिए ये देश है बेस्ट, बना दुनिया का सबसे बेहतर लाइफ-वर्क बैलेंस करने वाला देश, खबर में जानें क्या है नाम.
Global Life Work Balance Index 2025: अगर आपसे कोई कहे कि दुनिया में ऐसे देश भी जो अपने कर्मचारियों को सैलरी और छुट्टी के अलावा सुकून और शांति से जीवन जीने के लिए भी अच्छा स्पेस देते हैं, तो हो सकता कुछ नौकरीपेशा करने वालों को ये बात गलत लगे. ऐसा इसलिए भी क्योंकि आज के समय में अधिकतर नौकरी करने वाले लोग तनाव में ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि एक देश ऐसा है जो अपने कर्मचारियों का काम के अलावा भी ध्यान रखता है और उन्हें टेंशन से दूर रखने की कोशिश करता है.
ये है वो देश
दरअसल, दुनिया के कई देशों में कर्मचारी लंबे काम के घंटों, कम छुट्टियां और वर्क प्रेशर के कराण काफी जूझ रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस मामले में एक मिसाल कायम की है. ग्लोबल लाइफ वर्क- बैलेंस इंडेक्स में न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर जगह बनाई है. इस साल न्यूजीलैंड का स्कोर 86.87 रहा, जो पिछले साल से बेहतर है.
32 दिन की पेड लीव
बता दें, न्यूजीलैंड में कर्मचारियों को साल में 32 दिन की पेड लीव, 6 महीने की पूरी तरह से पेड मैटरनिटी लीव. इसके अलावा 16.42 डॉलर यानी 1500 रुपये प्रति घंटे की न्यूनतम मजदूरी मिलती है. न्यूजीलैंड के मुकाबले अमेरिका में यह दर 7.25 डॉलर प्रति घंटा है, जो साल 2009 से नहीं बदली है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूजीलैंड जैसे देश अपने एम्लॉए को बेहतर लाइफ और काम को बैलेंस करने के लिए एम्प्लॉयी फर्स्ट पॉलिसी अपना रहे हैं. वहीं, अमेरिका जैसे देश, लंबे वर्क कल्चर और कम छुट्टियों को ही लेकर चल रहे हैं. बता दें, ग्लोबल लाइफ वर्क- बैलेंस इंडेक्स में कुल 60 देशों को शामिल किया गया है. अमेरिका इस लिस्ट में 59वें नंबर पर है.