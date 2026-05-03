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Hindi Newsनौकरीसिर्फ 12वीं पास और हाथ में तगड़ी नौकरी! सिर्फ टाइपिंग के दम पर आपको मिल सकती है 40 हजार की सैलरी; जानें कैसे?

सिर्फ 12वीं पास और हाथ में 'तगड़ी नौकरी'! सिर्फ टाइपिंग के दम पर आपको मिल सकती है 40 हजार की सैलरी; जानें कैसे?

Best Jobs for Typing Skills: अगर आपके पास अच्छी टाइपिंग स्किल और कंप्यूटर की जानकारी है तो आप भी 40 हजार की तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी आसानी से पा सकते हैं, कोर्ट, डाक विभाग और एसएससी जैसे क्षेत्रों में कई ऐसी नौकरियां मौजूद हैं जिसमें इन स्किल्स की जरूरत होती है.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 03, 2026, 07:57 AM IST
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सिर्फ 12वीं पास और हाथ में 'तगड़ी नौकरी'! सिर्फ टाइपिंग के दम पर आपको मिल सकती है 40 हजार की सैलरी; जानें कैसे?

Best Jobs for Typing Skills: आज के समय में सरकारी नौकरी पाने का तरीका काफी बदल गया है. पहले लोग सोचते थे कि बड़ी डिग्री ही जरूरी होती है. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है और कंप्यूटर चलाना आता है, तो आपके लिए कई मौके हैं. 12वीं पास या ग्रेजुएट युवा भी इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. खास बात ये है कि इन पदों पर अच्छी सैलरी के साथ नौकरी की सुरक्षा भी मिलती है. शुरुआत में ही 25 से 40 हजार रुपये तक कमाई हो सकती है.

क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर

कोर्ट से जुड़ी नौकरियों में टाइपिंग स्किल की काफी मांग रहती है. जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में समय-समय पर क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होती है. इन पदों पर काम करने वालों को केस से जुड़े रिकॉर्ड संभालने होते हैं. साथ ही जरूरी दस्तावेज तैयार करने होते हैं. कंप्यूटर पर डेटा एंट्री भी करनी होती है. कई जगह 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है. अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 से 45 शब्द प्रति मिनट है, तो चयन की संभावना बढ़ जाती है.

 पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट 

डाक विभाग में भी टाइपिंग जानने वालों के लिए अच्छे मौके मिलते हैं. यहां पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती होती है. इन पदों के लिए अब ग्रेजुएशन जरूरी कर दिया गया है. काम में डाक से जुड़े रिकॉर्ड को संभालना होता है. कंप्यूटर पर एंट्री करनी होती है. लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है. इस नौकरी में स्थिरता के साथ सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं.

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लोअर डिवीजन क्लर्क और IBPS क्लर्क

एसएससी की CHSL परीक्षा के जरिए लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती भी होती है. ये नौकरी युवाओं में काफी फेमस है. इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही हिंदी में करीब 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है. इसी तरह बैंकिंग सेक्टर में भी टाइपिंग स्किल की अहमियत है. एसबीआई और IBPS क्लर्क जैसी परीक्षाओं में कंप्यूटर नॉलेज जरूरी होता है. इन पदों पर काम करने वालों को डेटा संभालना और कंप्यूटर पर काम करना होता है.

अगर आपको टाइपिंग के साथ शॉर्टहैंड भी आती है, तो स्टेनोग्राफर की नौकरी आपके लिए बेहतर विकल्प है. इस काम में अधिकारियों की बातों को जल्दी लिखना और बाद में टाइप करना होता है. इस फील्ड में जल्दी प्रमोशन के मौके मिलते हैं. अगर कोई छात्र रोज 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करे, तो कुछ महीनों में अच्छी स्पीड हासिल कर सकता है. यही स्किल सरकारी नौकरी पाने में मदद करती है. इन नौकरियों में सैलरी के साथ मेडिकल सुविधा, भत्ता और छुट्टियों जैसे फायदे भी मिलते हैं.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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