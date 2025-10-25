BFUHS Recruitment 2025: इस यूनिवर्सिटी में 174 फैकल्टी पदों पर निकली भर्ती, 50 साल वालों के पास भी मौका, तुरंत करें आवेदन

BFUHS Recruitment 2025 Vacancy: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) में फैकल्टी के विभिन्न 174 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.
BFUHS Recruitment 2025 Notification: टीचिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश करवे वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS), फरीदकोट ने फैकल्टी के विभिन्न 174 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इन 174 पदों पर निकली वैकेंसी
प्रोफेसर - 41 पद
एसोसिएट प्रोफेसर - 27 पद
असिस्टेंट प्रोफेसर - 106 पद
एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से DNB, कोई भी मास्टर डिग्री, M.Phil/Ph.D, डेंटल सर्जरी में मास्टर, MS/MD, M.Ch, DM और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए.
आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 2360 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, SC वर्ग के उम्मीदवारों को 1180 रुपये का भुगतान करना होगा.
आयु सीमा
उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
प्रोफेसर - 50 साल
एसोसिएट प्रोफेसर - 45 साल
असिस्टेंट प्रोफेसर - 40 साल
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
