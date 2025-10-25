Advertisement
trendingNow12975312
Hindi Newsनौकरी

BFUHS Recruitment 2025: इस यूनिवर्सिटी में 174 फैकल्टी पदों पर निकली भर्ती, 50 साल वालों के पास भी मौका, तुरंत करें आवेदन

BFUHS Recruitment 2025 Vacancy: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS) में फैकल्टी के विभिन्न 174 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BFUHS Recruitment 2025: इस यूनिवर्सिटी में 174 फैकल्टी पदों पर निकली भर्ती, 50 साल वालों के पास भी मौका, तुरंत करें आवेदन

BFUHS Recruitment 2025 Notification: टीचिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश करवे वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (BFUHS), फरीदकोट ने फैकल्टी के विभिन्न 174 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

इन 174 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • प्रोफेसर - 41 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • एसोसिएट प्रोफेसर - 27 पद

  • असिस्टेंट प्रोफेसर - 106 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से DNB, कोई भी मास्टर डिग्री, M.Phil/Ph.D, डेंटल सर्जरी में मास्टर, MS/MD, M.Ch, DM और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 2360 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, SC वर्ग के उम्मीदवारों को 1180 रुपये का भुगतान करना होगा.

ये भी पढ़ें: ISRO SAC Recruitment 2025: 18 से 35 साल वालों के लिए इसरो में निकली भर्ती, 10वीं पास तुरंत करें आवेदन, 92 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

आयु सीमा
उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

  • प्रोफेसर - 50 साल 

  • एसोसिएट प्रोफेसर - 45 साल

  • असिस्टेंट प्रोफेसर - 40 साल

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: NSRY Recruitment 2025: 8वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, नेवल शिप रिपेयर यार्ड में 210 पदों पर निकली भर्ती, तुरंत करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

BFUHS Recruitment 2025

Trending news

भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
kerla news
भारत के इस राज्य में नहीं एक भी अत्यधिक गरीब, सरकार के रचा इतिहास
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
Satara Doctor Suicide
सतारा कांड के आरोपी को तुरंत मार दो गाली... RG Kar मामले में पीड़िता के पिता की मांग
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!