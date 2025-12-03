BDL MT Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स में मैनेजमेंट ट्रेनी की नई भर्ती, आज से आवेदन शुरू, 1.4 लाख तक होगी सैलरी

BDL MT Recruitment 2025 Vacancy: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के रिक्त 80 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 03 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in पर जाकर लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 80 पदों पर निकली वैकेंसी

MT (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 32 पद

MT (मैकेनिकल) - 27 पद

MT (इलेक्ट्रिकल) - 06 पद

MT (कंप्यूटर साइंस) - 04 पद

MT (मेटालर्जी) - 01 पद

MT (केमिकल) - 01 पद

MT (सिविल) - 02 पद

MT (फाइनेंस) - 05 पद

MT (ह्यूमन रिसोर्स) - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री/ 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री/ CA/ ICWAI/ MBA/ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा/ डिग्री, आदि डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 27 साल और अधिकतम आयु 32 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

UR /EWS/OBC (NCL) - 500 रुपये

SC/ST/PwBD/एक्स-सर्विसमैन - निशुल्क

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

शॉर्टलिस्टिंग

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 40,000 से 1,40,000 रुपये तक प्रति महीने होगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

