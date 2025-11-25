BDL Recruitment 2025: बिना एग्जाम भर्ती! 14 साल वालों के लिए खास मौका, 156 पदों के लिए तुरंत करें आवेदन

BDL Recruitment 2025 Notification: अधिकांश युवाओं का सपना सरकारी नौकरी करने का होता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 156 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 08 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं. वे आधिकारिक अप्रेंटिसिशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 156 पदों पर निकली वैकेंसी

फिटर ट्रेड - 70 पद

इलेक्ट्रीशियन - 10

इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक- 30 पद

मशीनिस्ट - 15 पद

मशीनिस्ट ग्राइंडर - 02 पद

मैकेनिक डीजल - 05 पद

मैकेनिक R & AC - 05 पद

टर्नर - 15 पद

वेल्डर - 04 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं/SSC पास होना चाहिए. इसी के साथ उनके पास संबंधित पद अनुसार ITI की डिग्री होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 14 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं. आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

जारी पदों के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन बिना लिखित परीक्षा मेरिट बेसिस पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले अप्रेंटिसिशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ऑफलाइन आवेदन पता

जो उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में आवेदन करना चाहते हैं, वे एप्लिकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी को भरने के बाद सभी जरूरी सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म को नीचे बताए गए पते पर डाक के जरिए भेज दें.

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कंचनबाग हैदराबाद 500058

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ऑनलाइन आवेदन लिंक

