BDL Recruitment 2025: भारत डायनामिक्स में 10वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू, जानिए योग्यता और सैलरी

BDL Apprenticeship Recruitment 2025 Notification: भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) ने अप्रेंटिसशिप के विभिन्न 110 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:15 PM IST
BDL Apprenticeship Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) ने अप्रेंटिसशिप के विभिन्न 110 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

इन 110 पदों पर निकली वैकेंसी

  • फिटर - 33 पद

  • इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक - 22 पद

  • मशीनिस्ट (सी) - 08 पद 

  • मशीनिस्ट (जी) - 04 पद

  • वेल्डर - 06 पद

  • मैकेनिक डीजल - 02 पद

  • इलेक्ट्रीशियन - 06 पद

  • टर्नर - 08 पद

  • कोपा - 16 पद

  • प्लंबर - 01 पद

  • बढ़ई - 01 पद

  • R&AC - 02 पद

  • LACP - 01 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं, SSC, ITI या इसके समकक्ष अन्य निर्धारित योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 14 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

