BEL Recruitment 2026: भारत सरकार की कंपनी में ट्रेनी इंजीनियर और ऑफिसर पदों पर आवेदन शुरू, युवाओं के लिए सुनहरा मौका, जानें सैलरी

BEL Recruitment 2026 Notification: भारत सरकार की कंपनी में नौकरी करने से अपने करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ट्रेनी इंजीनियर-I और ट्रेनी ऑफिसर-I के कुल 51 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 01 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार 4 वर्षीय B.E./B.Tech/B.Sc या MBA (फाइनेंस)/M. Com की डिग्री होनी चाहिए.

आवेदन शुल्क

जनरल, EWS, OBC - 177 रुपये (150 + 18% GST)

SC, ST, PwBD - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इस दिन होगी परीक्षा

लिखित परीक्षा का आयोजन रविवार, 25 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पहले साल में 30 हजार रुपये प्रति महीने, दूसरे साल में 35 हजार रुपये और तीसरे साल में 40 हजार रुपये प्रति महीने होंगे (यदि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाता है).

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

