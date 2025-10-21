BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में नौकरी का मौका, 162 पदों के लिए आवेदन शुरू, लास्ट डेट मिस न करें

BEL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने विभिन्न 162 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 04 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 162 पदों पर निकली वैकेंसी

इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी (EAT) - 80 पद Add Zee News as a Preferred Source

टेक्नीशियन-सी - 82 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी - उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए.

टेक्नीशियन-सी - उम्मीदवार के पास SSLC+ITI का सर्टिफिकेट और संबंधित ट्रेड में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए.

इतनी होगी सैलरी

इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी - 24,500 से 90,000 रुपए प्रति महीने

टेक्नीशियन-सी - 21,500 से 82,000 रुपए प्रति महीने

आयु सीमा

उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 28 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: PPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका! पंजाब में HDO के पदों पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन, जानें सैलरी

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC, EWS - 590 रुपए

SC, ST, PwBD - नि:शुल्क

परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में 150 अंकों के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जिसमें- जनरल एप्टीट्यूड से 50 अंकों के मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) और टेक्निकल एप्टीट्यूड से 100 अंकों के सवाल शामिल होंगे.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ध्यान दें, उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: RRB NTPC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर! रेलवे में 5810 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स तुरंत करें आवेदन