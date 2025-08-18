BHC Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन
नौकरी

BHC Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

BHC Recruitment 2025 Notification: बॉम्बे हाईकोर्ट (BHC) ने पर्सनल असिस्टेंट के कई पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 05:02 PM IST
BHC Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती, 2 लाख से ज्यादा होगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है आवेदन

Bombay High Court Recruitment 2025: कानून के क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. बॉम्बे हाईकोर्ट (BHC) ने पर्सनल असिस्टेंट के कई पदों पर भर्ती के लिए 14 अगस्त, 2025 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, जिसमें लॉ डिग्री होल्डर को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, उम्मीदवार के पास हाई कोर्ट में 8 से 10 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए. इसके साथ ही कैंडिडेट्स का कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स (GCC-TBC) में 50 शब्द प्रति मिनट या उससे अधिक की गति से अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है. 
 
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 38 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी सैलरी 
जारी पदों पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों की सैलरी 67,700 रुपये से 2,08,700 रुपए प्रति महीने होगी. 

चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, टाइपिंग टेस्ट, आदि प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. 

NABARD में टेक्निकल सुपरवाइजर के 63 पदों पर निकली भर्ती, 26 अगस्त से पहले करें आवेदन

आवेदन शुल्क
उम्मीदवार को 'एसबीआई कलेक्ट' के माध्यम से 1000 रुपये का परीक्षा शुल्क ऑनलाइन मोड में आवेदन करते समय भुगतान करना होगा. वहीं, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bhc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करें. 

  • फिर अपने रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें. 

  • इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को सही साइज और मोड में अपलोड करें.

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • फिर फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

RITES में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन 

