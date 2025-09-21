BHEL Apprentice Recruitment 2025: बिना परीक्षा के बीएचईएल में 760 पदों पर भर्ती; जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

BHEL Apprentice Recruitment 2025: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ काम करने का शानदार मौका है. बीएचईएल ने 760 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है. इसे लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. इसके तहत आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवार को के पास भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में ट्रेनिंग ले सकते हैं. ये सरकारी कंपनी हर महीने स्टाइपेंड भी देगी. अगर आप भी इस पद भर्ती के लिए इच्छुक हैं और योग्य हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आइए बीएचईएल 760 अप्रेंटिस भर्ती के लिए योग्यता क्या चाहिए और क्या आवेदन प्रोसेस है? जान लेते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 760 अप्रेंटिस भर्ती के लिए 28 अगस्त 2025 से आवेदन प्रोसेस चालू है. 30 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को बीएचईएल के आधिकारिक त्रिची पोर्टल पर जाना होगा. तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित BHEL में अप्रेंटिस भर्ती की जा रही है. ट्रेनिंग पीरियड के दौरान प्रति माह 10,700 रुपये से 12,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा. ट्रेड अपरेंटिस, डिप्लोमा अपरेंटिस और ग्रेजुएट अपरेंटिस के लिए 18 से 27 साल तक की आयु सीमा है. आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट मिलेगी.

क्या योग्यता चाहिए?

ट्रेड अपरेंटिस: 10वीं पास + संबंधित ट्रेड में आईटीआई (SCVT / NCVT) जरूरी. डिप्लोमा अपरेंटिस: 60% अंकों के साथ 2021-2025 बैच वाले डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेजुएट अपरेंटिस: B.Tech / B.E / B.Com / B.A की डिग्री (2021-2025 बैच) वाले अप्लाई कर सकते हैं. 60% अंक होना जरूरी है. एससी और एसटी के लिए 50% अंकों का होना जरूरी है.

क्या चयन प्रक्रिया?

आईटीआई/ डिप्लोमा/ डिग्री के अंकों के आधार पर चयन होगा. इसके अलावा कोई परीक्षा नहीं होगी. ना ही कोई इंटरव्यू होगा. ज्यादा उम्र के उम्मीदवारों का चयन पहले किया जाएगा. आखिर चयन प्रोसेस दस्तावेज वेरिफिकेशन का रहेगा.

क्या है आवेदन प्रोसेस?

सबसे पहले सरकारी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. ITI योग्यता वालों को NAPS पोर्टल पर जाना होगा. डिप्लोमा या ग्रेजुएट उम्मीदवार को NATS पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद BHEL Trichy के अप्रेंटिस पोर्टल पर जाएं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने के बाद लॉगिन करें. आवेदन फॉर्म को भरें और मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें. मांगे जा रहे दस्तावेज जैसे- फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट आदि को अपलोड करें. आखिर में सबमिट करें और भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें.

