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BHEL में सुपरवाइजर के पदों पर निकली भर्तियां, 14 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई; जानें पूरी डिटेल्स

BHEL TBG Recruitment 2026: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप में एफटीए ग्रेड-III सुपरवाइजर की भर्ती निकली है जिसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? कैसे और कहां से इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 20, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:19 PM IST
BHEL में सुपरवाइजर के पदों पर निकली भर्तियां, 14 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई; जानें पूरी डिटेल्स
Image Credit: BHEL FTA Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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