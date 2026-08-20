BHEL में सुपरवाइजर के पदों पर निकली भर्तियां, 14 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई; जानें पूरी डिटेल्स

BHEL TBG Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना हर कोई देखता है और उसे पूरा करने के लिए लोग विभिन्न भर्तियों का इंतजार करते हैं. अगर बिना लिखित परीक्षा के सीधा नौकरी मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है. अगर आप भी सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप (BHEL TBG) में निकली भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस कंपनी की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है.