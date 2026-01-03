BHEL Recruitment 2026: बिजली विभाग में सरकारी नौकरी... हर महीने 95000 रुपये सैलरी, जानें योग्यता से लेकर आवेदन की लास्ट डेट

BHEL Recruitment 2026: भारत सरकार की बिजली विभाग से जुड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. दरअसल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में भर्तियां निकली है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है. प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पदों पर भर्ती की जा रही है. ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े रहना चाहते हैं और नौकरी तलाश में हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑफर हो सकता है. 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए बीएचईएल में प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर पद भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

बीएचईएल भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए?

प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवारों के पास फुल टाइम इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या फि कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए. न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत तक होना जरूरी है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंकों का होना जरूरी है. साथ में न्यूनतम अनुभव 5 साल का होना चाहिए.

प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पद के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. साथ में न्यूनतम अनुभव 2 साल का होना चाहिए.

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा. NEFT या UPI पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in. पर जाएं. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें और इसके लिए नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज करें. फिर से लॉगिन करें और स्क्रीन पर दिख रहे ‘Recruitment’ सेक्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा. आवेदन पत्र शो होगा जिसमें वो सभी जानकारियां दर्ज करें जो मांगी जाएं. इसके बाद सभी दस्तावेजों को सब्मिट करने के साथ सिग्नेचर का स्कैन अपलोड कर दें. आखिर में आवेदन शुल्क को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर भुगतान करें. आवेदन पत्र को सब्मिट करने के बाद उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

आवेदन के बाद योग्यता संबंधित शर्तों को पूरा कर लेने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद सिलेक्ट हो सकते हैं. चयनित प्रोजेक्ट इंजीनियर पद वाले उम्मीदवार को ज्वाइनिंग के पहले साल हर महीने 95,000 रुपये सैलरी मिलेगी. दूसरे साल 1 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. जबकि, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पद के लिए चयनित उम्मीदवार की पहले साल सैलरी 45 हजार रुपये और दूसरे साल 48 हजार रुपये प्रति माह होगी. अधिक जानकारी के लिए बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

