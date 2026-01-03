Advertisement
trendingNow13062367
Hindi NewsनौकरीBHEL Recruitment 2026: बिजली विभाग में सरकारी नौकरी... हर महीने 95000 रुपये सैलरी, जानें योग्यता से लेकर आवेदन की लास्ट डेट

BHEL Recruitment 2026: बिजली विभाग में सरकारी नौकरी... हर महीने 95000 रुपये सैलरी, जानें योग्यता से लेकर आवेदन की लास्ट डेट

BHEL Recruitment 2026: क्या आप 95000 रुपये तक महीने वाली नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है और आवेदन करके नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए योग्यता से लेकर आवेदन का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BHEL Recruitment 2026: बिजली विभाग में सरकारी नौकरी... हर महीने 95000 रुपये सैलरी, जानें योग्यता से लेकर आवेदन की लास्ट डेट

BHEL Recruitment 2026: भारत सरकार की बिजली विभाग से जुड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. दरअसल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में भर्तियां निकली है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है. प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पदों पर भर्ती की जा रही है. ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े रहना चाहते हैं और नौकरी तलाश में हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑफर हो सकता है. 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए बीएचईएल में प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर पद भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

बीएचईएल भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए?

प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवारों के पास फुल टाइम इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या फि कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए. न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत तक होना जरूरी है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंकों का होना जरूरी है. साथ में न्यूनतम अनुभव 5 साल का होना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पद के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. साथ में न्यूनतम अनुभव 2 साल का होना चाहिए.

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा. NEFT या UPI पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in. पर जाएं.
  2. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें और इसके लिए नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी दर्ज करें.
  3. फिर से लॉगिन करें और स्क्रीन पर दिख रहे ‘Recruitment’ सेक्शन पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा.
  5. आवेदन पत्र शो होगा जिसमें वो सभी जानकारियां दर्ज करें जो मांगी जाएं.
  6. इसके बाद सभी दस्तावेजों को सब्मिट करने के साथ सिग्नेचर का स्कैन अपलोड कर दें.
  7. आखिर में आवेदन शुल्क को ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाकर भुगतान करें.
  8. आवेदन पत्र को सब्मिट करने के बाद उसके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

आवेदन के बाद योग्यता संबंधित शर्तों को पूरा कर लेने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद सिलेक्ट हो सकते हैं. चयनित प्रोजेक्ट इंजीनियर पद वाले उम्मीदवार को ज्वाइनिंग के पहले साल हर महीने 95,000 रुपये सैलरी मिलेगी. दूसरे साल 1 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. जबकि, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पद के लिए चयनित उम्मीदवार की पहले साल सैलरी 45 हजार रुपये और दूसरे साल 48 हजार रुपये प्रति माह होगी. अधिक जानकारी के लिए बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Weekly Employment: इस हफ्ते सरकारी नौकरी पक्की! 10 जनवरी से पहले आवेदन का मौका, फटाफट जानें वैकेंसी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

BHEL recruitment

Trending news

न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM ममता बनर्जी पर भड़के BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले- TMC को महाकाल देंगे सजा
bengal elections
CM ममता बनर्जी पर भड़के BJP नेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले- TMC को महाकाल देंगे सजा
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
Mohan Bhagwat
दिस इज नॉट व्हाट यू थॉट: मोहन भागवत ने RSS‑BJP संबंध की सबसे बड़ी भ्रांति तोड़ी
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
Maharashtra municipal elections
नहीं पड़ा एक भी वोट और बीजेपी-शिवसेना ने जीत ली 66 सीटें; समझें कैसे हुआ ये खेला?
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
Aaj ka mausam
कहीं बर्फबारी तो कहीं शीत लहर का अलर्ट, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?