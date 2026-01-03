BHEL Recruitment 2026: बिजली विभाग में सरकारी नौकरी... हर महीने 95000 रुपये सैलरी, जानें योग्यता से लेकर आवेदन की लास्ट डेट

BHEL Recruitment 2026: क्या आप 95000 रुपये तक महीने वाली नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है और आवेदन करके नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए योग्यता से लेकर आवेदन का तरीका जानते हैं.
BHEL Recruitment 2026: भारत सरकार की बिजली विभाग से जुड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. दरअसल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में भर्तियां निकली है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है. प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पदों पर भर्ती की जा रही है. ऐसे उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े रहना चाहते हैं और नौकरी तलाश में हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑफर हो सकता है. 1 लाख रुपये तक की सैलरी वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए बीएचईएल में प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर पद भर्ती के लिए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
बीएचईएल भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए?
प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए उम्मीदवारों के पास फुल टाइम इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या फि कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए. न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत तक होना जरूरी है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंकों का होना जरूरी है. साथ में न्यूनतम अनुभव 5 साल का होना चाहिए.
प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पद के लिए उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. साथ में न्यूनतम अनुभव 2 साल का होना चाहिए.
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क भुगतान ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा. NEFT या UPI पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
कैसे करें अप्लाई?
आवेदन के बाद योग्यता संबंधित शर्तों को पूरा कर लेने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद सिलेक्ट हो सकते हैं. चयनित प्रोजेक्ट इंजीनियर पद वाले उम्मीदवार को ज्वाइनिंग के पहले साल हर महीने 95,000 रुपये सैलरी मिलेगी. दूसरे साल 1 लाख रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. जबकि, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर पद के लिए चयनित उम्मीदवार की पहले साल सैलरी 45 हजार रुपये और दूसरे साल 48 हजार रुपये प्रति माह होगी. अधिक जानकारी के लिए बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
