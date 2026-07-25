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BHEL Recruitment 2026: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में फ्रेशर्स के लिए नौकरियां! जानें अप्रेंटिसशिप में कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

BHEL Apprentice Recruitment 2026: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अनुभवी लोगों से काम सीखने का मौका मिलेगा और हर महीने सैलरी भी दी जाएगी. आइए बीएचईएल में निकली अप्रेंटिसशिप भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 25, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:03 PM IST
BHEL Recruitment 2026: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में फ्रेशर्स के लिए नौकरियां! जानें अप्रेंटिसशिप में कितना मिलेगा स्टाइपेंड?
Image Credit: BHEL Apprentice Recruitment 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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