/BHEL Recruitment 2026: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में फ्रेशर्स के लिए नौकरियां! जानें अप्रेंटिसशिप में कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

BHEL Apprentice Recruitment 2026: अगर आप एक फ्रेशर हैं और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने या अपना बायोडाटा (CV) भेजने के बाद लगातार रिजेक्शन या अनुभव की मांग से परेशान हैं, तो ये खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, शुरुआती करियर में अनुभव की कमी की वजह से जॉब हासिल करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) एक शानदार अवसर लेकर आई है. कंपनी ने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो नए युवाओं को भारत सरकार की इस प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी में काम सीखने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका देती है.