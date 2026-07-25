/BHEL Recruitment 2026: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में फ्रेशर्स के लिए नौकरियां! जानें अप्रेंटिसशिप में कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

BHEL Apprentice Recruitment 2026: अगर आप एक फ्रेशर हैं और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने या अपना बायोडाटा (CV) भेजने के बाद लगातार रिजेक्शन या अनुभव की मांग से परेशान हैं, तो ये खबर आपके बेहद काम की है. दरअसल, शुरुआती करियर में अनुभव की कमी की वजह से जॉब हासिल करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) एक शानदार अवसर लेकर आई है. कंपनी ने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो नए युवाओं को भारत सरकार की इस प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी में काम सीखने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका देती है.
इस अप्रेंटिसशिप के मुख्य आकर्षण सैलरी के साथ सीखने का मौका है. चयनित उम्मीदवारों को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान सिर्फ इंडस्ट्री का अनुभव नहीं मिलेगा, बल्कि हर महीने एक तय स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. साथ ही ये अनुभव CV को भी काफी मजबूत बना देगा, जिससे भविष्य में अन्य प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की नौकरियां मिल सकती हैं. इस भर्ती को BHEL के सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट (CLD) और मानव संसाधन विकास (HRD) विभाग द्वारा जारी किया गया है. आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया आवेदन कैसे करें? आइए जानते हैं.
शैक्षणिक योग्यता:- अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.
अंक (Marks):- जनरल और ओबीसी वर्ग के अंक न्यूनतम 60% या उससे अधिक होने चाहिए. जबकि, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% या उससे अधिक अंक होना चाहिए.
आयु सीमा:- अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए. नियम के अनुसार एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल, OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी (PwBD) के उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट दी जा सकती है.
क्षेत्रीय निवासी होना:- ये अप्रेंटिसशिप सिर्फ साउथर्न रीजन के लिए है, इसलिए उम्मीदवार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या पुदुचेरी का निवासी होना चाहिए.
अयोग्यता:- ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले से कहीं भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर ली है, वो इसके लिए पात्र नहीं हैं.
BHEL अप्रेंटिस 2026 के लिए वॉकइन इंटरव्यू 6 अगस्त को आयोजित किया जाएगा. यहां पर उम्मीदवार की लिखित परीक्षा होगी. इसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. बीएचईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तारीख और समय की जानकारी हासिल कर सकते हैं.
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 17,500 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. सैलरी के अलावा अन्य सुविधाएं जैसे- कैंटीन, ट्रासपोर्ट सर्विस, ओपीडी मेडिल सुविधाएं और 5 लाख का ग्रुप पर्सोनल एक्सिडेंट इंश्योरेंस (GPAI) पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा.