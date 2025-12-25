Advertisement
BHU Recruitment 2025: 8वीं और 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... बीएचयू में निकली भर्ती, 30 दिसंबर है आखिरी तारीख

BHU Recruitment 2025: बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कई पदों पर भर्ती निकली है जिसके चलते 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. आइए फॉर्म भरने का प्रोसेस जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:10 AM IST
BHU Recruitment 2025: नए साल से पहले नई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं? तो आपके पास मौका अच्छा है.  बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान किया जा रहा है. नॉन टीचिंग पोस्ट खाली है और इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन कर चुके लोगों को नौकरी के लिए आवेदन करना मौका दिया जा रहा है. बीएचयू ने अलग-अलग पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2025 है. आइए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया जानते हैं.

इन पदों पर निकली भर्ती

  1. प्रोग्राम असिस्टेंट
  2. हॉस्पिटल अटेंडेंट या वार्ड सहायक
  3. सफाई कर्मचारी या सेनेटरी अटेंडेंट

किन योग्यता की जरूरत?

  • प्रोग्राम असिस्टेंट पद के लिए सेकंड क्लास ग्रेजुएट या सेकंड क्लास ग्रेजुएट कंप्यूटर डिप्लोमा. साथ में 6 महीना का कंप्यूटर पर एक्सपीरिएंस या 1 साल का अनुभव जरूरी है.
  • वार्ड सहायक या हॉस्पिटल अटेंडेंट पद के लिए 10वीं पास योग्य हैं. साथ में संबंधित क्षेत्र में 1 साल का अनुभव जरूरी है.
  • सफाई कर्मचारी या सैनिटरी अटेंडेंट पद के लिए 8वीं पास योग्य हैं. साथ में 1 साल काम का अनुभव जरूरी है.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया सिर्फ फॉर्म को डाउनलोड करने तक ऑनलाइन है. इसके बाद ऑफलाइन मोड को अपनाना होगा. बीएचयू के संबंधित विभाग में आवेदन पत्र भेजना होगा. सबसे पहले बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां पर संबंधित भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकेंगे.

आवेदन पत्र में मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें. इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो और आवेदन पत्र पर सिग्नेचर आदि करने के अलावा संबंधित दस्तावेजों को अटैच कर दें. इसके बाद बीएचयू के एड्रेस- ‘प्रोफ अनूप सिंह, (नोडल ऑफिसर) NPHCE, डिपार्टमेंट ऑफ जेरिएट्रिक मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005 (UP)’ पर भेज दें.

