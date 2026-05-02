बिहार SI के आने वाले भर्ती में 20,937 पदों में 50% पद अब प्रमोशन से भरे जाएंगे, देखें पूरी रिपोर्ट

Bihar Cabinet Decisions 2026: बिहार में सरकारी नौकरी और पुलिस व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने और ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए दो जरूरी कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इन फैसलों से एक तरफ पुलिस बल की संख्या बढ़ेगी. दूसरी तरफ मौजूदा पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का मौका मिलेगा. इसका सीधा फायदा आम लोगों को सुरक्षा और बेहतर यातायात के रूप में मिलेगा.

सरकार ने राज्य के चार बड़े शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर खास ध्यान दिया है. इनमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गया शामिल हैं. इन शहरों में बढ़ते वाहनों और जाम की समस्या को देखते हुए अलग से यातायात पुलिस की व्यवस्था मजबूत की जाएगी. इसके लिए 485 नए पद बनाए जाएंगे. साथ ही पहले से स्वीकृत 1606 पदों को भी इन्हीं शहरों के लिए तय किया गया है. इससे ट्रैफिक कंट्रोल बेहतर होगा और लोगों को राहत मिलेगी.

क्या है दूसरा बड़ा फैसला?

दूसरा बड़ा फैसला पुलिस सब-इंस्पेक्टर यानी SI पदों को लेकर लिया गया है. राज्य में पहले ही 20,937 पदों का सृजन किया जा चुका था. अब सरकार ने तय किया है कि इन पदों में से 50 प्रतिशत पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे. यानी जो पुलिसकर्मी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. इससे विभाग में काम कर रहे जवानों का मनोबल भी बढ़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बाकी के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी. यानी नए उम्मीदवारों को भी नौकरी का मौका मिलेगा. लेकिन पहले के मुकाबले अब सीधी भर्ती के पद आधे रह जाएंगे. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अनुभवी और मेहनती पुलिसकर्मियों को नजरअंदाज न किया जाए. प्रमोशन और नई भर्ती के बीच संतुलन बनाया गया है.

अंदर काम कर रहे लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी

सरकार का मानना है कि केवल नई भर्ती से ही काम नहीं चलता. विभाग के अंदर काम कर रहे लोगों को आगे बढ़ाना भी जरूरी होता है. प्रमोशन मिलने से कर्मचारियों का आत्मविश्वास बढ़ता है. वहीं ट्रैफिक के लिए नए पद बनने से शहरों में जाम की समस्या कम होगी. साथ ही आधुनिक तरीके से यातायात को संभालने में मदद मिलेगी. इन फैसलों से आने वाले समय में बिहार की पुलिस व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें