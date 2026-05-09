Sarkari Naukri: बिहार में 12वीं पास के लिए शानदार मौका, अभी से शुरू कर दें सरकारी नौकरी के लिए 3 भर्तियों की तैयारी

Bihar Government Jobs for 12th Pass: सरकारी नौकरी का सपना लगभग सभी देखते हैं. आमतौर पर कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद ही स्टूडेंट्स के बीच सरकारी नौकरी को हासिल करने की प्लानिंग शुरू हो जाती है. इसके लिए वो तलाश में रहते हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार क्या कोई सरकारी भर्ती खाली है और अगर है तो उसके लिए उन्हें क्या तैयारी करनी है? क्या लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा या बिना परीक्षा के ही 12वीं के बाद सरकारी नौकरी मिल सकती है? किस विभाग में 12वीं पास को सरकारी नौकरी मिल सकती है? हर महीने कितनी सैलरी की नौकरी मिल सकती है? बिहार में 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां निकलने वाली हैं? आइए 3 भर्तियों के बारे में जानते हैं जिसके लिए बिहार में 12वीं पास वालों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

राज्य में कई बड़ी भर्तियां निकले की संभावना

बिहार में सरकार और राज्य के भर्ती आयोग की ओर से समय-समय पर 12वीं पास वालों के लिए भर्तियां निकाली जाती है. बिहार में होमगार्ड, पुलिस, क्लर्क समेत विभिन्न पदों पर नौकरियां निकलती हैं जिनके लिए 12वीं पास योग्यता की जरूरत पड़ती है. 12वीं पास युवाओं के लिए बिहार में सरकारी नौकरी पाने के अवसर हैं. भर्तियों के बारे में जानने के बाद उम्मीदवार तैयारी शुरू कर सकते हैं.

बिहार पुलिस भर्ती 2026

बिहार पुलिस में कुछ पदों की भर्ती के लिए 12वीं पास योग्य होते हैं. यहां पर कॉन्स्टेबल, ऑपरेटर सिपाही, हवलदार, स्पेशल ब्रांच सिपाही जैसे पदों पर भर्तियां निकलती हैं. केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर इन पदों के लिए आवेदन पत्र को जारी किया जाता है. 12वीं पास युवाओं की उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम उम्र पद के अनुसार तय है. महिला और पुरुष दोनों की भर्ती बिहार पुलिस में हो सकती है. हालांकि, इसके लिए अलग-अलग योग्यता की मांग की जाती है. लेवल 3 या लेवल 4 पोस्ट के आधार पर सैलरी दी जाती है. लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट आदि चयन प्रक्रिया का हिस्सा है.

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BSSC सेकंड इंटर लेवल भर्ती

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से 12वीं पास वालों के लिए सेकंड इंटर लेवल भर्ती निकाली जाएगी. इसके तहत सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में नियुक्ति की जाती है. 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं. कुछ पदों के लिए टाइपिंग स्पीड की योग्यता भी मांगी जाती है. न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 37 साल वाले योग्य हैं. लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

बिहार होमगार्ड भर्ती 2026

अगर बिहार में होमगार्ड पद पर नौकरी चाहिए तो आपके लिए गुड न्यूज है. दरअसल, चर्चा है कि करीब 13500 पदों पर होमगार्ड भर्ती निकलेगी. इस पद पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. 12वीं पास योग्यता वालों का चयन फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा. न्यूनतम उम्र 19 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए. महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती निकलेगी. फिजिकल टेस्ट के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद चयन किया जाएगा.

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