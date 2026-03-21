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बिहार पुलिस में 22,771 पदों पर भर्ती का सच! क्या सोशल मीडिया पर वायरल खबर है फर्जी? जानें चयन पर्षद का बड़ा खुलासा

Bihar police 22771 constable recruitment fake news: बिहार पुलिस में 22,771 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती वाली खबर को चयन पर्षद ने फर्जी करार दिया है और उम्मीदवारों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है. वर्तमान में केवल कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों पर असली भर्ती चल रही है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:50 AM IST
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बिहार पुलिस में 22,771 पदों पर भर्ती का सच! क्या सोशल मीडिया पर वायरल खबर है फर्जी? जानें चयन पर्षद का बड़ा खुलासा

Bihar police 22771 constable recruitment fake news: बिहार पुलिस भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर तेजी से फैल रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि 22,771 कॉन्स्टेबल पदों पर नई भर्ती निकली है. कई उम्मीदवार इस खबर को सच मानकर आवेदन की तैयारी में लग गए हैं. लेकिन अब इस मामले में जरूरी अपडेट सामने आया है. केंद्रीय चयन पर्षद ने साफ कर दिया है कि यह खबर पूरी तरह गलत है. इसलिए उम्मीदवारों को सावधान रहने की जरूरत है.

केंद्रीय चयन पर्षद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है. इसमें बताया गया है कि 22 हजार से ज्यादा पदों वाली भर्ती का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है. 19 मार्च 2026 को इस तरह की कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की गई थी. बोर्ड ने कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर चल रही यह सूचना भ्रामक है. ऐसे में उम्मीदवार किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें.

आधिकारिक सूचना पर ही करना चाहिए भरोसा 

बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती हमेशा तय प्रक्रिया के तहत होती है. यह भर्ती केंद्रीय चयन पर्षद के माध्यम से ही निकाली जाती है. जब भी कोई नई भर्ती आती है, उसकी पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाती है. इसमें पदों की संख्या, योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन तिथि जैसी सारी डिटेल्स शामिल होती हैं. उम्मीदवारों को सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए.

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फिलहाल बिहार पुलिस में एक अलग भर्ती प्रक्रिया चल रही है. यह भर्ती कॉन्स्टेबल ऑपरेटर के पदों के लिए है. इसमें कुल 993 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं विज्ञान विषय से पास की है. सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. वहीं आरक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक भी मान्य हैं.

18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए उम्र

उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट दी जाएगी. इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 रखी गई है. इसलिए जो उम्मीदवार योग्य हैं, वे समय रहते आवेदन कर लें. साथ ही, किसी भी फर्जी खबर से बचने के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर ही जानकारी चेक करें.

ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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