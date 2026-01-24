Bihar Police SI Bharti 2026: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, बिहार पुलिस में भर्ती, जानें महिला और पुरुष क्या योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Police Sub Inspector Bharti 2026: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है. बिहार पुलिस में कई पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 27 जनवरी 2026 से इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. अवर निरीक्षक मद्य निषेध' (प्रोहिबिशन एसआई) भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जल्द आवेदन का एक्टिव लिंक जारी किया जाएगा. 40 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत होगी और कैसे आवेदन किया जा सकेगा.

कौन कर सकता है बिहार पुलिस भर्ती के लिए आवेदन?

ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 1 अगस्त 2025 तक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है या उसके समक्ष परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा में पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं.

अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए कम से कम उम्र 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल तक की उम्र है. महिलाओं के लिए कम से कम उम्र 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल तक जरूरी है. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट मिल सकेगी.

इन दस्तावेजों का होना जरूरी

10वीं की मार्कशीट

12वीं की मार्कशीट

ग्रेजुएशन डिग्री दस्तावेज

आधार कार्ड

पैन कार्ड

मूल निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

फोटो

वजन और हाइट की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 165 सेमी होनी जरूरी है. जबकि, ओबीसी या एसटी या एससी वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेमी हाइट होनी चाहिए. सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कम से कम ऊंचाई 155 सेमी होनी जरूरी है. महिलाओं का वजन 48 किलोग्राम तक होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ‘Prohibition Dept’ का ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ‘Advt-03/2026’ का लिंक शो होगा. क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा उस फॉलो कर लें. रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करें और फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा. मांगी जा रही डिटेल्स उस फॉर्म में भर दें और फिर आवेदन शुल्क जमा कर दें. फॉर्म को जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

