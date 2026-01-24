Advertisement
trendingNow13085187
Hindi NewsनौकरीBihar Police SI Bharti 2026: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, बिहार पुलिस में भर्ती, जानें महिला और पुरुष क्या योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Bihar Police SI Bharti 2026: 40 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, बिहार पुलिस में भर्ती, जानें महिला और पुरुष क्या योग्यता और आवेदन प्रोसेस

Bihar Police SI Bharti 2026: बिहार पुलिस में भर्ती निकली है जिसके लिए घोषणा कर दी गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं जिसकी शुरुआत 27 जनवरी 2026 से होगी.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSSSC Police SI Bharti 2026
BSSSC Police SI Bharti 2026

Police Sub Inspector Bharti 2026: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है. बिहार पुलिस में कई पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. 27 जनवरी 2026 से इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बिहार पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. अवर निरीक्षक मद्य निषेध' (प्रोहिबिशन एसआई) भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जल्द आवेदन का एक्टिव लिंक जारी किया जाएगा. 40 साल तक के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत होगी और कैसे आवेदन किया जा सकेगा.

कौन कर सकता है बिहार पुलिस भर्ती के लिए आवेदन?

ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 1 अगस्त 2025 तक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है या उसके समक्ष परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा में पास हैं वो आवेदन कर सकते हैं.

अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए कम से कम उम्र 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल तक की उम्र है. महिलाओं के लिए कम से कम उम्र 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र 40 साल तक जरूरी है. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार छूट मिल सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इन दस्तावेजों का होना जरूरी

  • 10वीं की मार्कशीट
  • 12वीं की मार्कशीट
  • ग्रेजुएशन डिग्री दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • फोटो

वजन और हाइट की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 165 सेमी होनी जरूरी है. जबकि, ओबीसी या एसटी या एससी वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेमी हाइट होनी चाहिए. सभी वर्ग की महिलाओं के लिए कम से कम ऊंचाई 155 सेमी होनी जरूरी है. महिलाओं का वजन 48 किलोग्राम तक होना चाहिए. 

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Prohibition Dept’ का ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ‘Advt-03/2026’ का लिंक शो होगा.
  4. क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा उस फॉलो कर लें.
  5. रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करें और फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा.
  6. मांगी जा रही डिटेल्स उस फॉर्म में भर दें और फिर आवेदन शुल्क जमा कर दें.
  7. फॉर्म को जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- Join Indian Air Force Bharti: 1 फरवरी तक मौका... भारतीय वायुसेना में एयरमैन की भर्ती, यहां जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Bihar Police

Trending news

क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?