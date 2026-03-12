बिहार में भर्ती का अजीब मामला! एडमिट कार्ड पर युवक की फोटो की जगह छपी कुत्ते की तस्वीर

Advertisement
Hindi Newsनौकरीबिहार में भर्ती का अजीब मामला! एडमिट कार्ड पर युवक की फोटो की जगह छपी कुत्ते की तस्वीर

रोहतास जिले के एक युवक के साथ अजीब घटना सामने आई है. कोर्ट में चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले राकेश कुमार को जब परीक्षा का एडमिट कार्ड मिला तो उस पर उनकी फोटो की जगह एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की तस्वीर छपी हुई थी. इस गलती के बाद उन्होंने भर्ती अधिकारियों से इसे ठीक करने की मांग की है.

Mar 12, 2026
बिहार के रोहतास जिले में एक सरकारी भर्ती से जुड़ी हैरान करने वाली गलती सामने आई है. एक युवक ने कोर्ट में चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया था. लेकिन जब उसने परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें उसकी फोटो की जगह कुत्ते की तस्वीर दिखाई दी. इस घटना के बाद युवक काफी परेशान है और अधिकारियों से जल्द सुधार करने की मांग कर रहा है.

चार साल पहले किया था आवेदन
राकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने करीब चार साल पहले जिला कोर्ट में चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन किया था. उस समय भर्ती की अधिसूचना जारी हुई थी और उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा किया था. आवेदन जमा करने के बाद उन्हें इसकी रसीद भी मिली थी.

एडमिट कार्ड देखकर रह गए हैरान
काफी समय इंतजार करने के बाद आखिरकार परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए. यह परीक्षा 15 मार्च 2026 को होने वाली है. जब राकेश कुमार ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसे देखकर वह हैरान रह गए. एडमिट कार्ड पर उनकी फोटो की जगह गोल्डन रिट्रीवर नस्ल के कुत्ते की तस्वीर लगी हुई थी.

सही फोटो जमा करने का दावा
राकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने आवेदन करते समय अपनी सही फोटो ही जमा की थी. इसके सबूत के तौर पर उनके पास आवेदन की रसीद और अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं. इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एडमिट कार्ड पर यह गलती कैसे हो गई.

समाज में झेलनी पड़ रही शर्मिंदगी
इस अजीब गलती की वजह से राकेश कुमार को अपने इलाके में काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. लोग इस घटना की चर्चा कर रहे हैं, जिससे वह खुद को असहज महसूस कर रहे हैं. राकेश कुमार ने इस गलती को ठीक कराने के लिए भर्ती से जुड़े अधिकारियों के पास कई बार शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि अभी तक उनकी शिकायत पर कोई जवाब नहीं मिला है. अब परीक्षा की तारीख भी करीब आ रही है, इसलिए वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस गलती को ठीक किया जाए.

परीक्षा देने की है उम्मीद
राकेश कुमार की मांग है कि अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उनके एडमिट कार्ड की गलती सुधारी जा सके. वह चाहते हैं कि समय रहते समस्या हल हो जाए और वह बिना किसी परेशानी के परीक्षा में शामिल हो सकें.

