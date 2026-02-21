Bihar Police Recruitment: 60,000 पदों पर भर्ती का ऐलान, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन?

बिहार सरकार की इस घोषणा के बाद नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों में उत्साह बढ़ गया है. खासकर पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है. सरकार ने इन भर्तियों को तय समय में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है.

बिहार में 60 हजार भर्तियों का ऐलान

सम्राट चौधरी ने विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान बताया कि राज्य में 60 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी. ये सभी भर्तियां गृह विभाग के तहत होंगी. इस खबर से उन युवाओं को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे.

पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा मौके

सरकार के मुताबिक, कुल भर्तियों में से करीब 31 हजार पद पुलिस में सिपाहियों के लिए होंगे. इसके अलावा 17 हजार पद एसएपी जवानों के लिए भरे जाएंगे, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए नियुक्त किए जाएंगे. वहीं बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल में भी 13,500 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस तरह कुल मिलाकर 60 हजार से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी.

नई योजनाएं भी होंगी शुरू

सरकार ने यह भी बताया कि राज्य में “पुलिस दीदी” की शुरुआत की जाएगी. इसका मकसद स्कूल और कॉलेज में छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करना है. साथ ही, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरह राज्य में अपना औद्योगिक सुरक्षा बल भी मजबूत किया जाएगा.

कब तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया

सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी भर्तियों को मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाए. यानी आने वाले समय में लगातार अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकलती रहेंगी.

फिलहाल Bihar Police Subordinate Services Commission की तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 462 पदों पर भर्ती निकली हुई है. इसके लिए आवेदन 4 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और 4 मार्च 2026 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास फिजिक्स विषय के साथ ग्रेजुएशन (बीएससी) होना जरूरी है और कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45 प्रतिशत रखी गई है. उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 37 साल होनी चाहिए. वहीं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 साल तक रखी गई है. पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग में न्यूनतम लंबाई 165 सेमी तय की गई है जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए यह 160 सेमी है. महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेमी रखी गई है.V

