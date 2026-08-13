/Bihar STET 2026 Registration: बिहार स्कूल में टीचर भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी, एसटीईटी परीक्षा के यहां से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

पिछले साल के मुताबिक जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार जो एक ही पेपर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए आवेदन फीस 960 रुपये हो सकती है. जबकि, पेपर-1 और पेपर-2 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले इन उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1440 रुपये हो सकती है. अन्य आराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सिंगल पेपर के लिए आवेदन फीस 760 रुपये और दोनों पेपरों के लिए आवेदन फीस 1140 रुपये हो सकती है. अभी आधिकारिक तौर पर नई आवेदन फीस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है.