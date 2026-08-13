Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /करियर
  • /नौकरी
  • /Bihar STET 2026 Registration: बिहार स्कूल में टीचर भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी, एसटीईटी परीक्षा के यहां से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

Bihar STET 2026 Registration: बिहार स्कूल में टीचर भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी, एसटीईटी परीक्षा के यहां से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

Bihar STET 2026 Registration: बिहार स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होना और पास होना जरूरी होता है जिसके बाद ही आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे. आइए जानते हैं बीएसईबी एसटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं?

Written BySimran Singh
Published: Aug 13, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 01:49 PM IST
Bihar STET 2026 Registration: बिहार स्कूल में टीचर भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी, एसटीईटी परीक्षा के यहां से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तेज रफ्तार थार ने पुलिस की PRV को मारी टक्कर, होमगार्ड की मौत, कांस्टेबल घायल
2
3
4
5