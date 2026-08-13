/Bihar STET 2026 Registration: बिहार स्कूल में टीचर भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी, एसटीईटी परीक्षा के यहां से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

Bihar STET 2026 Registration: क्या आप भी सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं? तो एक ऐसे लोगों के लिए बड़ी खबर है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2026) के लिए आधिकारिक X अकाउंट के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत 17 अगस्त 2026 से बिहार एसटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी. एग्जाम में शामिल होने के लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा.
बिहार के स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होना और उसमें पास होना जरूरी होता है. समिति की ओर से अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि का ऐलान किया गया है. आइए जानते हैं कैसे और कहां से बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं?
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— Bihar School Examination Board (@officialbseb) August 12, 2026
बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को पेपर 1 और पेपर 2 भागों में बांटा गया है. ऐसे उम्मीदवार जो कक्षा 9वीं और 10वीं के माध्यमिक शिक्षकों के लिए एग्जाम देना चाहते हैं वो पेपर 1 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. जबकि, पेपर-2 परीक्षा में शामिल होने के लिए उन उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जिन्हें कक्षा 11वीं और 12वीं के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए आवेदन करना है.
सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या पीजी डिग्री होनी चाहिए. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास होने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा बीएड डिग्री या एमएड या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड जैसी परीक्षाओं में पास होने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम 37 साल वाले उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. नियम के मुताबिक योग्य उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी.
पिछले साल के मुताबिक जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार जो एक ही पेपर के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए आवेदन फीस 960 रुपये हो सकती है. जबकि, पेपर-1 और पेपर-2 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले इन उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1440 रुपये हो सकती है. अन्य आराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सिंगल पेपर के लिए आवेदन फीस 760 रुपये और दोनों पेपरों के लिए आवेदन फीस 1140 रुपये हो सकती है. अभी आधिकारिक तौर पर नई आवेदन फीस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है.
बिहार एसटीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं. ऑफलाइन या अन्य किसी तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है. BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर बीएसईबी एसटीईटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध होगा. 17 अगस्त 2026 से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए फॉर्म एक्टिव लिंक उपलब्ध होगा.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर-1 और पेपर-2 के रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान किया है लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीख, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की घोषणा नहीं की है. हालांकि, पहले के एग्जाम पैटर्न के अनुसार पेपर-1 और पेपर-2 में कुल 150 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं.