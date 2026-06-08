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BOB Apprentice Recruitment 2026: 5000 पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए बस कुछ घंटे बाकी, जानें योग्यता और स्टाइपेंड

BOB Apprentice Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस भर्ती 2026 निकली हुई है. बैंक में काम का अनुभव हासिल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. बीओबी अप्रेंटिस भर्ती के आवेदन के लिए लास्ट डेट 8 जून 2026 है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 08, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:46 PM IST
BOB Apprentice Recruitment 2026: 5000 पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए बस कुछ घंटे बाकी, जानें योग्यता और स्टाइपेंड
Image Credit: BOB Apprentice Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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