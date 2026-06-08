/BOB Apprentice Recruitment 2026: 5000 पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए बस कुछ घंटे बाकी, जानें योग्यता और स्टाइपेंड

BOB Apprentice Recruitment 2026: ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि उनके पास काम अनुभव है या नहीं, कुछ जगहों पर फ्रेशर्स को नौकरी मिल जाती है लेकिन कई विभाग ऐसे होते हैं जहां पर काम करने के लिए अनुभव होना जरूरी है. अगर बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकारी बैंक की ओर से अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है जिसके तहत उम्मीदवारों को सरकारी बैंक में काम करने का अनुभव तो मिलेगा ही बल्कि, आगे चलकर सरकारी बैंक में नौकरी भी हासिल कर सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस भर्ती निकली हुई है लेकिन आवेदन के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी है.