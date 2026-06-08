/BOB Apprentice Recruitment 2026: 5000 पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए बस कुछ घंटे बाकी, जानें योग्यता और स्टाइपेंड

BOB Apprentice Recruitment 2026: ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि उनके पास काम अनुभव है या नहीं, कुछ जगहों पर फ्रेशर्स को नौकरी मिल जाती है लेकिन कई विभाग ऐसे होते हैं जहां पर काम करने के लिए अनुभव होना जरूरी है. अगर बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकारी बैंक की ओर से अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है जिसके तहत उम्मीदवारों को सरकारी बैंक में काम करने का अनुभव तो मिलेगा ही बल्कि, आगे चलकर सरकारी बैंक में नौकरी भी हासिल कर सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस भर्ती निकली हुई है लेकिन आवेदन के लिए बस कुछ ही घंटे बाकी है.
दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस पदों पर 5000 भर्तियां निकली हुई है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 8 जून 2026 है. 19 मई 2026 से बैंक ऑफ बड़ौदा में इस पद के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं. अब 8 जून को रात 11.59 बजे तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का मौका है.
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री या सरकार की मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता वाले उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस पद भर्ती के तहत आवेदन करने का मौका दिया जाएगा.
ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी करने के बाद 1 साल या उससे ज्यादा समय ट्रेनिंग या अनुभव हासिल कर लिया है, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा वो उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएट होने की तिथि 01 मई 2026 से 4 साल से अधिक पुरानी है.
बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस पदों पर न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग अवधि के दौरान हर महीने 15000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. हालांकि, इसके अलावा किसी तरह की कोई दूसरी सुविधा नहीं दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए BOB की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जा सकते हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा में आवेदन के लिए वर्ग अनुसार अलग-अलग आवेदन शुल्क तय है. सामान्य, EWS और OBC (पुरुष) उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये, सामान्य,EWS और OBC (महिला और ट्रांसजेंडर) उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये और एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है.
NATS इंडिया पोर्टल या NAPS पोर्टल पर जाएं.
वहां 'Candidate' ऑप्शन चुनने के बाद उम्मीदवार के रूप में रजिस्ट्रेशन करें.
अपनी पर्सनल जानकारी, शैक्षणिक योग्यताएं दर्ज करने के बाद अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
इसके बाद NATS/NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जिसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखें.
अब बड़ौदा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाएं.
यहां करियर पर क्लिक करेंगे तो अप्रेंटिसशिप सेक्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें.
अप्लाई पर क्लिक करने के बाद NATS/NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें.
आवेदन फॉर्म और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.