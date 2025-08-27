BOB LBO Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
BOB LBO Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

BOB LBO 2025 Admit Card Out at bankofbaroda.in: बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी. जानें कैसे कर सकेंगे डाउनलोड. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:39 PM IST
BOB LBO Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

BOB LBO Recruitment 2025 Admit Card Out: बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती परीक्षा (BOB LBO Recruitment 2025) के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

बता दें,  बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) की ये भर्तियां लोकल बैंक ऑफिसर (Local Bank Officer) के 2500 पदों को भरने के लिए निकाली गई हैं. इनमें 1043 पद अनारक्षित (Unreserved), 367 पद SC, 178 ST, 667 OBC और 245 पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित हैं.

कब होगी परीक्षा?
बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ परीक्षा 6 सितंबर 2025, शनिवार को आयोजित की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना हॉल टिकट एग्जाम से पहले डाउनलोड कर लें. साथ एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी जरूर निकाल लें, क्योंकि परीक्षा केंद्र में आपको इसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा. 

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

  • बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोज करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in  पर जाना होगा. 

  • यहां आपको करियर वाले टैब पर जाना है. 

  • नया पेज खुलने पर आपको इस भर्ती से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • यहां आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड वाले लिंक पर क्लिक करना है.

  • आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा. अब आप क्लिक वाले ऑप्शन पर जाएं और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट कर दें. 

  • ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

ये रहा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक- 

;