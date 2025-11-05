Advertisement
Bombay High Court Recruitment 2025: ग्रेजुएट के लिए हाई कोर्ट में नौकरी, मिलेगी 1.77 लाख रुपये सैलरी; ऐसे करें आवेदन

Bombay High Court Recruitment 2025:अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी पाने का मौका मिल सकता है. आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:32 PM IST
Bombay High Court Recruitment 2025: ग्रेजुएशन की डिग्री तो है लेकिन हाथ में कोई नौकरी का ऑफर लैटर नहीं है? लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं मगर कोई नौकरी मिल नहीं पा रही है तो शायद हाई कोर्ट की जॉब आपका इंतजार कर रही है. दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. इसके लिए नोटिफिकेशन कोर्ट को जारी कर दिया गया है. कुल 12 पदों पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भर्ती निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

कब तक अप्लाई करने का मौका

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 पदों पर भर्ती निकाली है. स्टेनोग्राफर (हाई ग्रेड) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है. 10 नवंबर 2025 तक फॉर्म भरने की सुविधा मिलती है.  21 से 38 साल की उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नियमानुसार आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट मिल सकती है. आवेदन के लिए 1000 रुपये शुल्क है.

किन योग्यता की जरूरत?

बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर पद भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हासिल की गई ग्रेजुएशन डिग्री होने पर आवेदन कर सकते हैं. अगर पहले से उम्मीदवार किसी कोर्ट में काम कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर पद पर है तो कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. काम के अनुभव में छूट मिल सकता है. सबसे पहले वकील की डिग्री वाले उम्मीदवारों का चयन होगा. 100 शब्द प्रति मिनट स्पीड से शॉर्टहैंड टाइपिंग आनी चाहिए. अंग्रेजी भाषा में 40 शब्द की प्रति मिनट टाइपिंग जरूरी है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले बॉम्बे कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर Recruitment सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद स्टेनोग्राफर भर्ती से संबंधित लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  4. स्क्रीन पर Apply Online का लिंक शो होगा उस पर क्लिक कर दें.
  5. अपना नाम, पता, वर्ग, डेट ऑफ बर्थ और अन्य जानकारी को भर दें.
  6. सभी डिटेल्स को भर देने के बाद लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर आदि को अपलोड करें.
  7. सभी जानकारी को अच्छे से पढ़ लें और आवेदन शुल्क को जमा कर दें.
  8. फॉर्म को सबमिट करने के बाद कन्फर्म पेज के आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लें.

लिखित परीक्षा, शॉर्टहैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, viva वॉइस जैसी चयन प्रक्रिया को अपनाना होगा. चयनित उम्मीदवार को 56100 रुपये से 177500 रुपये तक बेसिक सैलरी मिलेगी. साथ में अन्य भत्ते का लाभ भी मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

