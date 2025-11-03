Advertisement
trendingNow12986307
Hindi Newsनौकरी

Bombay High Court Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी, स्टेनोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

Bombay High Court Recruitment 2025 Notification: बॉम्बे हाईकोर्ट (BHC) ने स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bombay High Court Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए सरकारी नौकरी, स्टेनोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

Bombay High Court Recruitment 2025: हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. बॉम्बे हाईकोर्ट (BHC) ने स्टेनोग्राफर के कुल 12 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. 

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 38 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 43 साल तय किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपए प्रति महीने होगी. इसी के साथ उम्मीदवारों को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को निर्धारित 1,000 रुपये का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: NHAI Recruitment 2025: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 84 पदों पर निकली भर्ती, 1.77 लाख तक होगी सैलरी, बिना देरी करें आवेदन

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टहैंड टेस्ट

  • टाइपिंग टेस्ट

  • वाइवा वॉइस

  • फाइनल मेरिट लिस्ट 

परीक्षा पैटर्न 
शॉर्टहैंड और टाइपिंग टेस्ट प्रत्येक 40 अंकों के होंगे और मौखिक परीक्षा 20 अंकों की होगी. शॉर्टहैंड, टाइपिंग और वाइवा वॉइस के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्रमशः 24, 20 और 08 होंगे. वहीं, शॉर्टहैंड, ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा. शॉर्टहैंड डिक्टेशन टेस्ट पास करने वाला उम्मीदवार ही टाइपिंग टेस्ट के लिए पात्र होगा और टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले ही वाइवा वॉइस राउंड में शामिल हो सकेंगे. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद करिअर टैब पर क्लिक करें और रिक्रूटमेंट पर जाएं. 

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते है. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: AIIMS Recruitment 2025: सीनियर रेजिडेंट के 149 पदों पर निकली वैकेंसी, 45 साल तक की उम्र वालों की होगी सीधी भर्ती, तुरंत करें आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Bombay High Court Recruitment 2025

Trending news

जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े