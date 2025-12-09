Advertisement
Hindi Newsनौकरी

Bombay High Court Recruitment 2025: क्लर्क और स्टेनोग्राफर सहित 2381 पदों पर बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन, जानिए डिटेल्स

Bombay High Court Recruitment 2025 Vacancy: बॉम्बे हाई कोर्ट ने विभिन्न 2,381 पदों पर भर्ती के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:18 PM IST
Bombay High Court Recruitment 2025 Notification: हाई कोर्ट में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लर्क, स्टेनोग्राफर सहित विभिन्न 2,381 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद से लेकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 2,381 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • क्लर्क - 1382 पद

  • प्यून - 887 पद

  • ड्राइवर - 37 पद

  • स्टेनोग्राफर - 75 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार डिग्री होनी चाहिए, जो इस प्रकार है-

  • क्लर्क - ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ टाइपिंग या समकक्ष योग्यता. 

  • प्यून - मराठी भाषा पढ़ना और लिखना आना चाहिए.

  • ड्राइवर - 10वीं पास या समकक्ष योग्यता के साथ LMV और 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

  • स्टेनोग्राफर - ग्रेजुएशन की डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ टाइपिंग आना चाहिए. 

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 16,600 से 1,77,500 रुपये प्रति महीने होगी.

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 38 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना  05.01.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • स्किल टेस्ट 

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

  • मेडिकल एग्जामिनेशन

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन  करने करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bombayhighcourt.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद पद अनुसार संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

Bombay High Court Recruitment 2025

