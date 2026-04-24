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Hindi NewsनौकरीBPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

Bharat Petroleum Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? लाख रुपये तक की सैलरी पैकेज वाली जॉब का इंतजार है? अगर हां, तो आपके लिए शानदार मौका है. भारत पेट्रोलियम में 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 10:11 AM IST
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BPCL Recruitment 2026
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Bharat Petroleum Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है और युवाओं को लाखों रुपये की नौकरी देने के लिए आवेदन पत्र जारी किया है. हाल ही में भारत पेट्रोलियम में जूनियर एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट्स एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी जैसे पदों पर भर्ती निकाली है. कुल 250 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. ऐसे उम्मीदवार जो काफी समय से नौकरी तलाश रहे हैं या जॉब बदलने का सोच रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. बीपीसीएल ने 18 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. 17 मई 2026 तक इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. भारत पेट्रोलियम में 250 वैकेंसी के लिए कौन-कौन योग्य है? कितनी सैलरी मिलेगी?  क्या आयु सीमा है?  आइए भर्ती से संबंधित सभी डिटेल्स जानते हैं.

क्या-क्या चाहिए योग्यता?

  • जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग) के लिए आवेदन करने वालों के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए. इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या केमिकल या /इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. संबंधित फील्ड में 5 साल का अनुभव होना चाहिए.

  • जूनियर एग्जीक्यूटिव (वेसाइड एमेनिटीज) के लिए बीएमएस या बीएचएम या बीकॉम या बीएससी या बीबीए डिग्री वाले जिनके पास 5 साल काम का अनुभव हो, वो आवेदन कर सकते हैं.

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  • जूनियर एग्जीक्यूटिव (अकाउंट्स) के इंटर सीएमए या इंटर सीए के साथ ग्रेजुएशन डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास संबंधित फील्ड का 5 साल का अनुभव भी हो.

  • एसोसिएट एग्जीक्यूटिव (क्वालिटी एश्योरेंस) के लिए केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक या एनालिटिकल या फिजिकल या पॉलीमर में डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए.

  • एसोसिएट एग्जीक्यूटिव (ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन) की पोस्ट के लिए आवेदन करने वालों के पास हिंदी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए. साथ में 3 साल का काम का अनुभव भी जरूरी है.

  • सेक्रेटरी बीपीसीएल के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और संबंधित फील्ड में 5 साल का अनुभव भी चाहिए.

आयुसीमा

जूनियर एग्जीक्यूटिव वेसाइड अमेनिटीज, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 32 साल तक होनी चाहिए. जबकि, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव (ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंट), जूनियर एग्जीक्यूटिव (अकाउंट्स) और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव (क्वालिटी एश्योरेंस) के लिए अधिकतम उम्र 35 साल तक होनी चाहिए.

Bharat Petroleum Vacancy: कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले भारत पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट www.bharatpetroleum.in पर जाएं.

  2. होपमेज पर Job Openings सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. यहां आवेदन फॉर्म शो होगा उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लें.

  4. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लेने के बाद आवेदन फॉर्म भरें.

  5. सभी डिटेल्स को दर्ज करने के बाद मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर दें.

  6. आवेदन पत्र और फीस को जमा कर दें और फिर पेज का प्रिंट आउट भी निकाल लें.

कितनी मिलेगी मंथली सैलरी?

  • जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी पोस्ट- 30000 रुपये से 120000 रुपये तक

  • एसोसिएट एग्जीक्यूटिव पोस्ट- 40000 रुपये से 140000 रुपये तक

क्या है चयन प्रक्रिया?

आवेदन करने वालों का चयन उनके अनुभव और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर होगा. लिखित या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है. केस बेस्ड डिसक्शन भी होगा. ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू जैसी चयन प्रक्रिया में पास होने वालों की ये नौकरी लग सकेगी. इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए भारत पेट्रोलियम की ऑफिशियल वेबसाइट www.bharatpetroleum.in पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- BTech वालों के लिए बैंक में सरकारी नौकरी; ऑफिसर बनने का मौका, आवेदन प्रोसेस से लेकर सब डिटेल्स यहां

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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