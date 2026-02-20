BPSC ASO Mains Admit Card 2026: असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड करने का आसान तरीका यहां देखें

Bihar BPSC ASO Mains Admit Card 2026: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. बिहार में मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है. इस एग्जाम में वो उम्मीदवार शामिल रहे होंगे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की थी. एएसओ परीक्षा के जरिये 41 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. हालांकि, उम्मीदवारों को पहले सभी चरणों में सफल होना होगा. आसान तरीके को अपनाकर उम्मीदवार अपना बीपीएससी एएसओ एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं. आइए परीक्षा की तारीख से लेकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी एएसओ मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2026 को किया जाएगा. बिहार के अलग-अलग एग्जाम सेंटर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा में सिर्फ प्रारंभिक एग्जाम के दौरान पास होने वाले उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं.

कहां से चेक करें बीपीएससी एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर एएसओ परीक्षा का एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

BPSC ASO Mains Admit Card: कैसे डाउनलोड करें एएसओ मेन्स एडमिट कार्ड?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ‘BPSC ASO Mains Admit Card 2026’ लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें. स्क्रिन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या देख सकते हैं?

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार अपना नाम, रोल नंबर, एग्जाम सेंटर का नाम, एग्जाम सेंटर का पता, रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश आदि देख सकते हैं. ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है जिसे परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को साथ लेकर जाना होता है. इसलिए ध्यान से एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें और उसे सुरक्षित कर लें. अधिक जानकारी और अन्य अपडेट्स के लिए आप बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

