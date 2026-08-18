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BPSC Teacher Recruitment: बिहार में 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान, 1 सितंबर से TRE-4 का आवेदन शुरू

BPSC Teacher Recruitment 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-4 (TRE-4) का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत कुल 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए 1 सितंबर 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

Written BySimran Singh
Published: Aug 18, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:47 PM IST
BPSC Teacher Recruitment: बिहार में 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान, 1 सितंबर से TRE-4 का आवेदन शुरू
Image Credit: BPSC Teacher Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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