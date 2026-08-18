BPSC Teacher Recruitment: बिहार में 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान, 1 सितंबर से TRE-4 का आवेदन शुरू

BPSC TRE-4 Bihar Teacher Recruitment: बिहार में जो उम्मीदवार लंबे समय से शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के जारी होने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में शिक्षक भर्ती की घोषणा के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन के लिए शुरुआत तारीख का भी ऐलान किया है. शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 32,388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिंक जारी किया जाएगा.
आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार टीचर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जो शिक्षक पदों पर नौकरी चाहते हैं और इसके लिए एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं तो वो 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. ध्यान रहे कि आवेदन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 है, इसलिए उम्मीदवार इस तारीख तक आवेदन कर लें.
विज्ञापन संख्या-14/2026 के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की प्रक्रिया 01 सितंबर 2026 से शुरू होगी। शुल्क भुगतान की अंतिम… pic.twitter.com/he42Gf3CQu
— Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) August 18, 2026
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए टीआरई-4 नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा. आवेदन शुल्क को जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन मोड में होगी. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो आवेदन से पहले नोटिफिकेशन में जारी सभी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें.
ऐसे उम्मीदवार जो लंबे समय से बिहार के स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे और काफी समय से भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है. आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 32,388 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. ऐसे में जो उम्मीदवार आवेदन करेगा और परीक्षा में शामिल होने के साथ सभी प्रक्रिया में सफल हो जाएगा, उस शिक्षक की नौकरी हासिल हो सकेगी. इसके साथ उस अभ्यर्थी की सरकारी टीचर बनने का सपना भी पूरा हो सकेगा.
प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1 से 5) के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने D.El.Ed या B.El.Ed के साथ CTET Paper-1 या BTET Paper-1 पास किया हो.
मध्य विद्यालय शिक्षक (कक्षा 6 से 8) के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने B.Ed या D.El.Ed के साथ CTET Paper-1 या BTET Paper-1 पास किया हो.
माध्यमिक शिक्षक / TGT (कक्षा 9 और 10) के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने B.Ed और बिहार STET Paper-1 पास किया हो.
उच्च माध्यमिक शिक्षक / PGT (कक्षा 11 व 12) के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री समेत B.Ed और बिहार STET Paper-2 पास होना जरूरी है.
आयु सीमा की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक के पदों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और कक्षा 9 से 12 तक के पदों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए. कैटेगरी वाइज अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग है. सामान्य वर्ग (पुरुष) के लिए अधिकतम आयु 37 साल और महिला उम्मीदवार के लिए 40 साल तय है. जबकि, बीसी, ईबीसी उम्मीदवारों के लिए 40 साल है.
एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल तय की गई है. नियम के मुताबिक आयु सीमा में आराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो बिहार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन से पहले टीआरई-4 परीक्षा से संबंधित सभी एलिजिबिलिटी चेक कर लें.
जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सैकड़ों BPSC अभ्यर्थी TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. उम्मीदवारों ने शिक्षा मंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग की थी. अभ्यर्थियों के इस बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार आयोग ने 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती (TRE-4) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी.