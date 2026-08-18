BPSC Teacher Recruitment: बिहार में 32,388 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान, 1 सितंबर से TRE-4 का आवेदन शुरू

BPSC TRE-4 Bihar Teacher Recruitment: बिहार में जो उम्मीदवार लंबे समय से शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन के जारी होने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में शिक्षक भर्ती की घोषणा के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन के लिए शुरुआत तारीख का भी ऐलान किया है. शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 32,388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिंक जारी किया जाएगा.