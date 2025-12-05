Advertisement
BRIC Recruitment 2025: 50 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! 21 दिसंबर से पहले करें आवेदन, बिना लिखित परीक्षा होगा सेलेक्शन

BRIC Recruitment 2025 Vacancy: बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी (BRIC) ने 12 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट apexbtic.icgeb.res.in/bric/ पर जाकर लास्ट डेट 21 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:18 PM IST
BRIC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी (BRIC) ने डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सहित विभिन्न 12 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने जारी पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट apexbtic.icgeb.res.in/bric/ पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 12 पदों पर निकली वैकेंसी

  • डिप्टी डायरेक्टर जनरल (साइंस) - 02 पद

  • डायरेक्टर (साइंस) -  02 पद

  • डिप्टी डायरेक्टर (साइंस) - 02 पद

  • डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) - 01 पद 

  • डायरेक्टर (फाइनेंस) - 01 पद 

  • स्क्सन ऑफिसर - 04 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा/CA/ICWA/CS की डिग्री के साथ तय सालों का अनुभव होना चाहिए. 

आयु सीमा 

  • डिप्टी डायरेक्टर जनरल (साइंस) - अधिकतम 50 साल

  • डायरेक्टर (साइंस) -  अधिकतम 50 साल

  • डिप्टी डायरेक्टर (साइंस) - अधिकतम 50 साल 

  • डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) - अधिकतम 56 साल

  • डायरेक्टर (फाइनेंस) - अधिकतम 56 साल

  • स्क्सन ऑफिसर - अधिकतम 56 साल 

ये भी पढ़ें: Metro Railway Recruitment 2025: मेट्रो रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर! 10वीं पास के लिए 128 पदों पर निकली वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पद अनुसार  पे लेवल-8 से लेवल-14 तक होगी, जो इस प्रकार है-

  • डिप्टी डायरेक्टर जनरल (साइंस) - पे लेवल-14

  • डायरेक्टर (साइंस) -  पे लेवल-13

  • डिप्टी डायरेक्टर (साइंस) - पे लेवल-12 

  • डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) - पे लेवल-13

  • डायरेक्टर (फाइनेंस) - पे लेवल-13

  • स्क्सन ऑफिसर - पे लेवल-18

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • इंटरव्यू

आवेदन शुल्क 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग और पद अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • डिप्टी डायरेक्टर जनरल (साइंस) - 1,500 रुपये 

  • डायरेक्टर (साइंस) & डिप्टी डायरेक्टर (साइंस) - 1,000 रुपये 

  • डायरेक्टर (एडमिंसट्रेशन) - नि:शुल्क 

  • डायरेक्टर (फाइनेंस) - नि:शुल्क 

  • स्क्सन ऑफिसर -नि:शुल्क 

  • SC/ST/महिला - नि:शुल्क 

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apexbtic.icgeb.res.in/bric/ पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लीजिए.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: CBSE Recruitment 2025: सीबीएसई में नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती शुरू, 18 से 35 साल वालों के पास सुनहरा मौका, तुरंत करें आवेदन

