BRO Bharti 2025: 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... 500 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; जानें आवेदन और चयन प्रोसेस

BRO Bharti 2025: सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और 10वीं पास आईटीआई वाले हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. सीमा सड़क संगठन की ओर से 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे आवेदन कर सकते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:23 AM IST
BRO Bharti 2025: आज के समय में नौकरी हासिल पाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है. हजारों की संख्या में उम्मीदवार हैं जो अलग-अलग पद भर्ती के लिए आवेदन करते रहते हैं. विभिन्न योग्यता वाले उम्मीदवार के लिए अलग-अलग पद पर भर्ती की जाती है. सीमा सड़क संगठन (BRO) की ओर से 10वीं पास करके आईटीआई कर चुके उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका निकल गया है. अलग-अलग पदों पर कुल 542 भर्ती निकाली गई है. अगर आप भी सीमा सड़क संगठन से जुड़कर नौकरी करना चाहते हैं तो आइए आवेदन की लास्ट डेट, योग्यता और आवेदन का तरीका जानते हैं.

BRO भर्ती आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

सीमा सड़क संगठन द्वारा 11 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. व्हीकल मैकेनिक, एमएसडब्यू पेंटर और एमएसडब्ल्यू (GEN) पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 24 नवंबर 2025 है. पद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. बीआरओ की अधिकारिक वेबसाइट- bro.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

पद का नाम और भर्ती

  • व्हीकल मैकेनिक- 324
  • एमएसडब्ल्यू (पेंटर)- 12
  • एमएसडब्ल्यू (GEN)- 205

किन योग्यता की जरूरत?

कम से कम 18 साल और अधिकतम 25 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा को 24 नवंबर 2025 के आधार पर देखा जाएगा. इस तारीख तक आयु 18 साल 25 साल तक की मान्य होगी. आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र में सरकार के  नियम के अनुसार छूट मिल सकेगी. शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास के बाद आईटीआई जरूरी.

कैसे करें आवेदन?

11 अक्टूबर 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. फिलहाल, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है. अन्य डिटेल्स को जल्द जारी कर दिया जाएगा. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अधिकारिक वेबसाइट- bro.gov.in पर जा सकते हैं.

क्या है चयन प्रक्रिया?

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा, पीईटी, ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट, दस्तावेज वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट जैसे स्टेप्स को फॉलो करना होगा और इन सभी में पास होना होगा जिसके बाद ही उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

