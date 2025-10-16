BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में 10वीं पास वालों के लिए नौकरी... 391 भर्ती के लिए आवेदन शुरू, हर महीने मिलेगी 69000 रुपये तक सैलरी

BSF GD Constable Recruitment 2025: क्या आप भी फौज में नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए मौका अच्छा है. हाल ही में बीएसएफ की ओर से स्पोर्ट्स कोटे वालों की भर्ती निकाली गई थी. वहीं, अब 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी भर्ती निकल गई है. 391 पदों पर आवेदन किया जा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं बीएसएफ की ओर किन महिला और पुरुषों की भर्ती की जाएगी और जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है?

कब से कब तक बीएसएफ जीडी कांस्टेबल आवेदन चालू

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. महिला समेत पुरुषों की कुल 391 भर्ती की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू है और 4 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी है आयु सीमा?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार की कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए. जबकि, अधिकतम उम्र 23 वर्ष है. 1 अगस्त 2025 के तहत न्यूनतम उम्र योग्य है. ऊपरी उम्र में सरकारी नियमानुसार उम्र की छूट मिल सकती है.

किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी.

किसी खेल या अन्य विशेष में योग्यता होना जरूरी.

नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट में मेडल जीता जरूरी.

महिला के लिए 157 सेमी और पुरुष के लिए महिला 170 सेमी हाइट होनी जरूरी है.

आयु सीमा या अन्य योग्यता के संबंध में आधिकारिक जानकारी के लिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट- http://rectt.bsf.gov.in/ पर चेक कर सकते हैं.

कितना होगा आवेदन शुल्क?

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 159 रुपये है जिसे अनारक्षित और ओबीसी अभ्यर्थियों को चुकाना होगा. जबकि, अन्य वर्गों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट- rectt.bsf.qov. in पर जाएं. होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें. ‘BSF GD Constable Recruitment 2025’ पर क्लिक करें. नया पेज ओपन हो जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा. इसके बाद फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें. सभी जानकारी साझा करने के बाद फोटो, सिग्नेचर और अन्य दस्तावेज को सबमिट करें. आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म का प्रीव्यू करने के बाद सबमिट कर दें. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें और इसके कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड भी कर लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जीडी कांस्टेबल की भर्ती होगी. 10वीं पास होने के साथ खेल योग्यता भी जरूरी है. चयनित उम्मीदवारों को जीडी कांस्टेबल पद के लिए लेवल-03 के मुताबिक 21700 रुपये से 69100 रुपये हर महीने सैलरी समेत अन्य भत्ते की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Google में बंपर नौकरी! विदेश में होगी भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस से लेकर योग्यता