Advertisement
trendingNow12963903
Hindi Newsनौकरी

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में 10वीं पास वालों के लिए नौकरी... 391 भर्ती के लिए आवेदन शुरू, हर महीने मिलेगी 69000 रुपये तक सैलरी

BSF Constable Bharti 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से 391 पद भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है. इसके लिए किन योग्यता की जरूरत है और कैसे आवेदन कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में 10वीं पास वालों के लिए नौकरी... 391 भर्ती के लिए आवेदन शुरू, हर महीने मिलेगी 69000 रुपये तक सैलरी

BSF GD Constable Recruitment 2025: क्या आप भी फौज में नौकरी करना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए मौका अच्छा है. हाल ही में बीएसएफ की ओर से स्पोर्ट्स कोटे वालों की भर्ती निकाली गई थी. वहीं, अब 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी भर्ती निकल गई है. 391 पदों पर आवेदन किया जा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं बीएसएफ की ओर किन महिला और पुरुषों की भर्ती की जाएगी और जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है?

कब से कब तक बीएसएफ जीडी कांस्टेबल आवेदन चालू

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. महिला समेत पुरुषों की कुल 391 भर्ती की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू है और 4 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कितनी है आयु सीमा?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार की कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए. जबकि, अधिकतम उम्र 23 वर्ष है. 1 अगस्त 2025 के तहत न्यूनतम उम्र योग्य है. ऊपरी उम्र में सरकारी नियमानुसार उम्र की छूट मिल सकती है.

किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी.
  • किसी खेल या अन्य विशेष में योग्यता होना जरूरी.
  • नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट में मेडल जीता जरूरी.
  • महिला के लिए 157 सेमी और पुरुष के लिए महिला 170 सेमी हाइट होनी जरूरी है.
  • आयु सीमा या अन्य योग्यता के संबंध में आधिकारिक जानकारी के लिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट- http://rectt.bsf.gov.in/ पर चेक कर सकते हैं.

कितना होगा आवेदन शुल्क?

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 159 रुपये है जिसे अनारक्षित और ओबीसी अभ्यर्थियों को चुकाना होगा. जबकि, अन्य वर्गों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट- rectt.bsf.qov. in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा, उस पर क्लिक करें.
  3. ‘BSF GD Constable Recruitment 2025’ पर क्लिक करें.
  4. नया पेज ओपन हो जाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा.
  5. इसके बाद फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें.
  6. सभी जानकारी साझा करने के बाद फोटो, सिग्नेचर और अन्य दस्तावेज को सबमिट करें.
  7. आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म का प्रीव्यू करने के बाद सबमिट कर दें.
  8. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें और इसके कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड भी कर लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जीडी कांस्टेबल की भर्ती होगी. 10वीं पास होने के साथ खेल योग्यता भी जरूरी है.  चयनित उम्मीदवारों को जीडी कांस्टेबल पद के लिए लेवल-03 के मुताबिक 21700 रुपये से 69100 रुपये हर महीने सैलरी समेत अन्य भत्ते की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.

 ये भी पढ़ें- Google में बंपर नौकरी! विदेश में होगी भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस से लेकर योग्यता

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

BSF Recruitment 2025

Trending news

चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, क्या बोला SC
Supreme Court News
चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, क्या बोला SC
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?