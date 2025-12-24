BSF Recruitment 2025: 10वीं पास खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी! कॉन्स्टेबल के 500+ पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

Advertisement
BSF Recruitment 2025 Notification: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (GD) के विभिन्न 549 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:19 PM IST
BSF Recruitment 2025 Notification: अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मान्यता प्राप्त खेल के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार अवसर सामने आया है, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ पदक जीता हों. दरअसल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (GD) के विभिन्न 549 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद से तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. 

इन 549 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • आर्करी - 06 पद

  • एथलेटिक्स  - 103 पद

  • क्रॉस कंट्री - 21 पद

  • बास्केटबॉल - 20 पद

  • बैडमिंटन - 08 पद

  • बॉक्सिंग - 30 पद

  • साइकिलिंग - 16 पद

  • ड्राइविंग - 08 पद

  • इक्वेस्ट्रियन - 03 पद

  • फेंसिंग - 08 पद

  • फुटबॉल - 21 पद

  • जिमनास्टिक्स - 12 पद

  • हैंडबॉल - 15 पद

  • हॉकी - 10 पद

  • कबड्डी - 06 पद

  • जूडो - 21 पद

  • कराटे - 15 पद

  • सेपक टकराव  - 18 पद

  • स्विमिंग - 31 पद

  • शूटिंग - 08 पद

  • टेबल टेनिस - 04 पद

  • ताइक्वांडो - 14 पद

  • वॉलीबॉल - 29 पद

  • वाटर पोलो - 04 पद

  • वेटलिफ्टिंग - 24 पद

  • रेसलिंग (फ्रीस्टाइल) - 31 पद

  • रेसलिंग (GR) - 20 पद

  • वाटर स्टोर्ट्स - 18 पद

  • वुशु - 15 पद

  • योगा - 10 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम के कम 10वीं की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ पदक जीता होना चाहिए.

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 23 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 18.08.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: SSC LDCE Recruitment 2025: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! स्टेनोग्राफर के 300+ पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें आवेदन

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये प्रति महीने होगी. 

आवेदन शुल्क

  • पुरुष (जनरल/UR) - 159 रुपये 

  • पुरुष (OBC) - 159 रुपये

  • महिला (सभी वर्ग) - नि:शुल्क

  • SC/ST - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 

  • फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

  • डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) 

ऐसे कर सकेंगे आवेदन:
ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: EIL Recruitment 2025: 41 की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका! एसोसिएट इंजीनियर के पदों पर आवेदन शुरू, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

BSF Recruitment 2025

