BSF Constable Recruitment 2025: सेना में भर्ती का था इंतजार 3588 पदों पर निकली नौकरी, ये रही डिटेल

BSF Vacancy Details 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने 3,588 कॉन्स्टेबल पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर 23 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन में सुधार करने का मौका 24 से 26 अगस्त 2025 तक मिलेगा. उम्मीदवार की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य पात्रता की जानकारी बीएसएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है. चयन प्रक्रिया में फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे.

सवाल 1: कितने पदों पर भर्ती हो रही है?

बीएसएफ ने कुल 3,588 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है.

सवाल 2: आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है?

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2025 है. आवेदन में सुधार 24 से 26 अगस्त 2025 के बीच किया जा सकेगा.

सवाल 3: आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है?

आवेदक की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए.

सवाल 4: एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है?

पद के अनुसार योग्यता अलग-अलग है. पूरी जानकारी के लिए उम्मीदवार को BSF की आधिकारिक भर्ती अधिसूचना देखनी चाहिए.

सवाल 5: चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

चयन कई फेज में होगी.

PST (Physical Standard Test) – शारीरिक मापदंड की जांच.

PET (Physical Efficiency Test) – दौड़, लंबी कूद आदि.

लिखित परीक्षा.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन.

ट्रेड टेस्ट (जहां लागू हो).

मेडिकल टेस्ट - मेडिकल बोर्ड द्वारा हेल्थ चेकअप.

सवाल 6: आवेदन कैसे करें?

BSF की वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.

"BSF Constable Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करें.

नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्टर करें.

लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें.

फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

फीस ऑनलाइन जमा करें.

फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

सवाल 7: आवेदन फीस कितनी है?

फीस की जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है.

