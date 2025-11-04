BSF Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, आवेदन की आखिरी तारीख आज; बीएसएफ कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए ऐसे करें Apply

BSF GD Constable Recruitment 2025: अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट तारीख आज है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार फटाफट आवेदन कर लें. आइए इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस और अन्य डिटेल्स बताते हैं.
BSF GD Constable Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल की ओर से अक्टूबर में 391 पदों पर भर्ती निकाली गई थी जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 4 नवंबर 2025 है. इस भर्ती नोटिफिकेशन के तहत 10वीं पास वाले उम्मीदवार को भी आवेदन करने का मौका मिल रहा है. बीएसएफ में जनरल ड्यूटी (GD) पदों पर भर्ती की जा रही है जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चालू है लेकिन 4 नवंबर तक ही आवेदन का मौका मिलेगा. ऐसे उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं और अभी तक किया नहीं है तो फटाफट से भर्ती के लिए अप्लाई कर दें. बस कुछ देर में आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी.
कब से कब तक भर्ती चालू?
बीएसएफ की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए 16 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया चालू है. 4 नवंबर 2025 तक ये प्रक्रिया चलेगी. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से जीडी कॉन्स्टेबल पद पर कुल 391 रिक्तियां भरी जाएंगी जिनमें स्पोर्ट्स कोटे से कुल 194 महिला उम्मीदवार और 197 पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
किन योग्यता की जरूरत?
18 से 23 वर्ष के उम्र वाले उम्मीदवार के पास आवेदन करने का मौका है. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और खेल में विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर व्यक्तिगत या फिर टीम इवेंट में मेडल हासिल करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन के योग्य हैं.
बात करें चयन प्रक्रिया की तो ऐसे पुरुष उम्मीदवार जिनकी लंबाई और छाती का आकार 170 सेमी और 80 सेमी होगा वो योग्य है. जबकि, महिलाओं के लिए 157 सेमी लंबाई होनी जरूरी है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट (DME) होगा जिसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.
कैसे करें आवेदन?
