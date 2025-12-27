BSF में जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास को मौका, 60000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी

BSF GD Constable Recruitment: खेल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं? तो मौका अच्छा है जिसका फायदा उठाकर आप भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. देशभक्ति से संबंधित नौकरी चाह रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के लिए शानदार अवसर है. दरअसल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से नई भर्तियां निकाली गई हैं. कुल 549 पदों के लिए जीडी कांस्टेबल की भर्ती निकली है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है. जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पद भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत है और कैसे आवेदन कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं.

कब से कब तक आवेदन का मौका?

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन का प्रोसेस 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अपना सकते हैं.

बीएसएफ जीडी कांस्टेबल के लिए किन योग्यता की जरूरत?

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या उसके समकक्ष योग्यता होनी जरूरी.

खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो और मेडल जीता हो.

अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता या चैंपियनशिप या टूर्नामेंट में भारतीय टीम के सदस्य के तौर पर भाग लिया हो या फिर मेडल जीता हो.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं. होमपेज पर ‘Recruitment’ का सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. जीडी कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करें. लिंक के ओपन होने से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाने का नोटिफिकेशन आएगा. स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो कर लें और फिर लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा इसमें डिटेल्स भरें. मांगी जा रही सभी जानकारी को फॉर्म में भर दें और फिर डॉक्यूमेंट सब्मिट करें. शैक्षिक योग्यता, खेल समेत अन्य दस्तावेज को सब्मिट करें. आखिर में फॉर्म का प्रीव्यू करें और वर्ग अनुसार एप्लिकेशन फीस जमा करें. फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और अपने पास सुरक्षित रख लें.

चयनित उम्मीदवार को लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक प्रति माह सैलरी और अन्य भत्ते अलग मिलेंगे. आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जा सकते हैं. भर्ती से संबंधित लेटेस्ट डिटेल्स भी यहां से प्राप्त कर सकेंगे.

