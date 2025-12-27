BSF में जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास को मौका, 60000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी

BSF GD Constable Recruitment: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है. 10वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं. आइए जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन का तरीका जानते हैं.
Trending Photos
BSF GD Constable Recruitment: खेल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं? तो मौका अच्छा है जिसका फायदा उठाकर आप भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. देशभक्ति से संबंधित नौकरी चाह रखने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के लिए शानदार अवसर है. दरअसल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से नई भर्तियां निकाली गई हैं. कुल 549 पदों के लिए जीडी कांस्टेबल की भर्ती निकली है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है. जनरल ड्यूटी कांस्टेबल पद भर्ती के लिए किन योग्यता की जरूरत है और कैसे आवेदन कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं.
कब से कब तक आवेदन का मौका?
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन का प्रोसेस 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस को अपना सकते हैं.
बीएसएफ जीडी कांस्टेबल के लिए किन योग्यता की जरूरत?
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
चयनित उम्मीदवार को लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक प्रति माह सैलरी और अन्य भत्ते अलग मिलेंगे. आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जा सकते हैं. भर्ती से संबंधित लेटेस्ट डिटेल्स भी यहां से प्राप्त कर सकेंगे.
ये भी पढ़ें- Career in Sports: सरकार दे रही है इंटर्नशिप का मौका, 452 पदों पर भर्ती; काम सीखने के साथ होगी कमाई