BSF Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका, बीएसएफ में 1100+ भर्ती; जल्दी ऐसे करें आवेदन

BSF Head Constable RO RM Vacancy: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए अंतिम तिथि, योग्यता से लेकर आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
BSF Head Constable RO RM Vacancy 2025: क्या आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं? बॉर्डर पर जाने का सपना देखते हैं? 10वीं पास हैं लेकिन देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? देश प्रेमी हैं और सिर्फ 12वीं की है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो अब आपके लिए एक सुनहरा मौका है. बॉर्डर पर जाने का अपना सपना आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती के लिए आवेदन करके पूरा कर सकते हैं. बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (RO) समेत रेडियो मैकेनिक (RM) के पदों पर भर्ती निकाली है. इसके तहत 1100 से ज्यादा भर्ती की जाएगी जिसके लिए आवेदन जल्द से जल्द करना होगा. दरअसल, 23 सितंबर 2025 ही बीएसएफ भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है.
कितने पदों पर होगी भर्ती
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जॉब नोटिफिकेशन के तहत हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 भर्ती खाली है. जबकि, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 211 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें 280 पद डिपार्टमेंटल उम्मीदवारों के लिए हैं.
BSF Recruitment 2025: किन योग्यता की जरूरत?
बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल (RO/ RM):- की भर्ती के लिए मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय जरूरी और न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा होना जरूरी. 2 साल के आईटीआई डिप्लोमा के साथ 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं.
बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर (RO):- 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा जरूरी. रेडियो, टीवीस सीओपीए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स विषय जरूरी.
रेडियो मैकेनिक (RM):- 2 साल का ITI डिप्लोमा जरूरी है. रेडियो, टीवी, सीओपीए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड ईएसएम, इलेक्ट्रीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर हार्डवेयर, आदि विषय का होना जरूरी.
कैसे करें आवेदन?
