BSF Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका, बीएसएफ में 1100+ भर्ती; जल्दी ऐसे करें आवेदन
नौकरी

BSF Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका, बीएसएफ में 1100+ भर्ती; जल्दी ऐसे करें आवेदन

BSF Head Constable RO RM Vacancy: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए अंतिम तिथि, योग्यता से लेकर आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:55 PM IST
BSF Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका, बीएसएफ में 1100+ भर्ती; जल्दी ऐसे करें आवेदन

BSF Head Constable RO RM Vacancy 2025: क्या आप फौज में भर्ती होना चाहते हैं? बॉर्डर पर जाने का सपना देखते हैं? 10वीं पास हैं लेकिन देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? देश प्रेमी हैं और सिर्फ 12वीं की है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो अब आपके लिए एक सुनहरा मौका है. बॉर्डर पर जाने का अपना सपना आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती के लिए आवेदन करके पूरा कर सकते हैं. बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर (RO) समेत रेडियो मैकेनिक (RM) के पदों पर भर्ती निकाली है. इसके तहत 1100 से ज्यादा भर्ती की जाएगी जिसके लिए आवेदन जल्द से जल्द करना होगा. दरअसल, 23 सितंबर 2025 ही बीएसएफ भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है.

कितने पदों पर होगी भर्ती

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जॉब नोटिफिकेशन के तहत हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 भर्ती खाली है. जबकि, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 211 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें 280 पद डिपार्टमेंटल उम्मीदवारों के लिए हैं.

BSF Recruitment 2025: किन योग्यता की जरूरत?

बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल (RO/ RM):- की भर्ती के लिए मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय जरूरी और न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा होना जरूरी. 2 साल के आईटीआई डिप्लोमा के साथ 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं.

बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर (RO):- 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा जरूरी.  रेडियो, टीवीस सीओपीए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स विषय जरूरी.

रेडियो मैकेनिक (RM):- 2 साल का ITI डिप्लोमा जरूरी है. रेडियो, टीवी, सीओपीए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड ईएसएम, इलेक्ट्रीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर हार्डवेयर, आदि विषय का होना जरूरी.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- rectt.bsf.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘Recruitment Openings’ सेक्शन पर जाएं.
  3. भर्ती के लिए नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करके लिंक ओपन होगा.
  4. यहां पहले नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी के साथ ओटीपी एंटर करके रजिस्टर कर लें
  5. अब आवेदन पत्र शो होगा और उसमें मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें.
  6. फॉर्म भरने के बाद फोटो, हस्ताक्षर समेत अन्य डाक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें.
  7. कैटगरी के अनुसार शुल्क जमा करें और फॉर्म को पढ़ने के बाद सबमिट करें.
  8. कन्फर्मेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट भी निकाल लें.

ये भी पढ़ें- H1B Visa: क्या अमेरिका पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए जॉब के रास्ते होंगे बंद? जानें H-1B वीजा के बदलाव से कैसा पड़ेगा असर

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

BSF Recruitment 2025

