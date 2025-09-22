BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के 1121 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल, जल्दी भरें फॉर्म

BSF Head Constable Recruitment 2025: बॉर्डर पर खड़े होकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर HC(RO) और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक HC(RM) के 1121 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई थी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि कल यानी 23 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन वींडो बंद होने से पहले फॉर्म भर दें.

इन 1121 पदों पर निकली वैकेंसी

हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर HC(RO) - 910 पद Add Zee News as a Preferred Source

हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक HC(RM) - 211 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 2 साल का IIT डिप्लोमा या 12वीं की डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय में होनी चाहिए. वहीं, योग्यता या अन्य ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित किया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

PET (फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट) / PST ((फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट)

CBT(कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट) लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ये भी पढ़ें: RVNL में निकली वैकेंसी, 2,20,000 तक सैलरी! जानें योग्यता और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स​

इतनी होगी सैलरी

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से चुने गए योग्य की सैलरी पे लेवल-4 के तहत 25,500 से 81,100 रुपये प्रति महीने होगी.

इतनी होनी चाहिए हाइट

पुरुष - 168 सेमी

महिला - 157 सेमी

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

ये भी पढ़ें: असिस्टेंट से लेकर फायरमैन तक; 39 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास भी कर सकते अप्लाई