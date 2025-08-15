BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में 1121 पदों पर भर्ती, नौकरी पाने के लिए करें आवेदन; जानें ऑनलाइन तरीका और सैलरी
BSF Recruitment 2025: क्या आप भी भारतीय सेना में भर्ती चाहते हैं और बीएसएफ में भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो आवेदन कर आप भी बीएसएफ में भर्ती का सपना सच कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:24 PM IST
BSF Recruitment 2025: भारत में हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है और इसके लिए अपने इंटरेस्ट अनुसार जॉब की तलाश कर आवेदन करता है. अगर आप उनमें से हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है. दरअसल, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में हजारों भर्ती निकल चुकी है. देश की रक्षा में योगदान करने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट बीएसएफ भर्ती के लिए आवेदन पत्र भर दीजिए. आइए जानते हैं कि सेना में नौकरी के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना चाहिए? बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की कितनी सैलरी होती है? कौन BSF में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है? BSF भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं.

बीएसएफ में हजारों पदों पर भर्ती

यूं तो बीएसएफ में हजारों पदों पर भर्ती निकली है लेकिन अगर आप हेड कांस्टेबल पद पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए 1,121 पद खाली हैं. हालांकि, बीएसएफ में 4,700 से ज्यादा पद खाली हैं. रेडियो मैकेनिक (RM) के लिए 211 पदों में भर्ती होगी. रेडियो ऑपरेशन (RO) के लिए 910 पद खाली हैं. ट्रेड्समैन वर्ग में कुल 3,588 पद हैं जिनमें महिलाओं के लिए करीब 182 पद खाली हैं.

कौन BSF में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है?

अगर आप एक युवा हैं और 10वीं, 12वीं या ITI की पढ़ाई कर चुके हैं तो BSF में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बीएसएफ में भर्ती के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए.

कब से कब तक कर सकते हैं बीएसएफ में भर्ती के लिए अप्लाई?

BSF में भर्ती के लिए घोषणा हो चुकी है लेकिन आवेदन तिथि 24 अगस्त 2025 है. इस तिथि से अप्लाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. लगभग 1 महीने तक बीएसएफ में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसकी आखिरी तारीख 23 सितंबर 2025 है.

BSF में कितनी सैलरी होती है?

बात करें सैलरी की तो उम्मीदवारों को हर महीने 25 हजार रुपये से 81,100 रुपये तक सैलरी मिल सकती है.

बीएसएफ भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

  1. सीमा सुरक्षा बल की ऑफिशियल वेबसाइट- bsf.gov.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर अप्लाई का एक लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाएं और इसके लिए लॉग इन करें.
  4. एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड करें.
  5. एप्लीकेशन फीस को भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
  6. भविष्य में जरूरत पड़ने के कारण एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें.

भर्ती होने की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी?

बीएसएफ में भर्ती प्रक्रिया के लिए पीएसटी, पीईटी टेस्ट और लिखित परीक्षा होगी. इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा भी किया जाएगा. इन सब में पास होने के बाद नौकरी लग सकती है.

ये भी पढ़ें- ISRO Recruitment 2025: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन में कई पदों पर निकली भर्ती, 1.42 लाख तक होगी सैलरी, जल्दी करें आवेदन

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

