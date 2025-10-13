BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए कितनी होगी सैलरी

BSF Recruitment 2025 Notification: सीमा पर खड़े होकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 391 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 04 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकेंगे.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से कम से कम 10वीं की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स द्वाका खुदको संबंधित स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट किया होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल अधिकतम आयु 23 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का शानदार मौका, जल्दी करें आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME)

आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.

जनरल/OBC - 159 रुपये

SC/ST - निशुल्क

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार भर्ती और योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: Sarkari Naukri: 8वीं पास युवाओं को मिलेगी 50 हजार तक की नौकरी, पंचायत सचिव के 1483 पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन