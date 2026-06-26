BSNL Junior Telecom Officer Recruitment 2026: भारतीय सरकार की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में नौकरी करने का सपना देखते हैं या किसी सरकारी टेलीकॉम में जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है. बीएसएनएल की ओर से जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (JTO) पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भर्ती से संबंधित जानकारी जान लें क्योंकि बहुत जल्द आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए फ्रेशर्स भी योग्य हैं.