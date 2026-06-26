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BSNL JTO Recruitment 2026: बीएसएनएल में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं आवेदन

BSNL JTO Recruitment 2026: बीएसएनएल में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोल्ड चांस है. यहां पर फ्रेशर्स की भर्ती की जा रही है. आइए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता से लेकर सैलरी पैकेज तक सब कुछ जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:16 AM IST
BSNL JTO Recruitment 2026: बीएसएनएल में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती, फ्रेशर्स भी कर सकते हैं आवेदन
Image Credit: BSNL Junior Telecom Officer Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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