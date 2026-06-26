BSNL Junior Telecom Officer Recruitment 2026: भारतीय सरकार की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) में नौकरी करने का सपना देखते हैं या किसी सरकारी टेलीकॉम में जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है. बीएसएनएल की ओर से जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (JTO) पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भर्ती से संबंधित जानकारी जान लें क्योंकि बहुत जल्द आवेदन विंडो को बंद कर दिया जाएगा. बीएसएनएल जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए फ्रेशर्स भी योग्य हैं.
बीएसएनएल में इंटरनल और एक्सटर्नल हर तरह के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे. आधिकारिक वेबसाइट externalexam.bsnl.co.in पर इस भर्ती अभियान के तहत जरिए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पदों पर आवेदन कर सकते हैं. कुल 100 पदों पर भर्ती की जा रही है, आइए योग्यता, आयु सीमा, सेलेक्शन प्रोसेस से लेकर सैलरी तक सब कुछ जानते हैं.
बीएसएनएल के भर्ती अभियान के तहत जरिए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर पद पर भर्ती के लिए 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं. सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए ये तारीख फॉर्म जमा करने के लिए भी लास्ट डेट है. कुल 100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है.
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से रेडियो/ टेलीकम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रिकल/ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/ कंप्यूटर/ इंस्ट्रूमेंटेशन आदि में बीटेक / बी.ई या इसके समकक्ष डिग्री हासिल करने वाले योग्य हैं. इसके अलावा एमटेक, एमएससी (कंप्यूटर साइंस) या एम.एससी (इलेक्ट्रॉनिक्स) की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.
न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम 30 साल तक होनी चाहिए.
रिजर्व कैटेगरी को अधिकतम आयु सीमा में नियम के अनुसार छूट मिल सकती है.
अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस- 2000 रुपये
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी- 1000 रुपये
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.externalexam.bsnl.co.in पर जाएं.
पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा जिसके लिए फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें.
ओटीपी से वेरिफाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा होगा और फिर लॉगिन करें.
आवेदन फॉर्म शो होगा उस पर क्लिक करें और मांगी जा रही डिटेल्स दर्ज करें.
आवेदन संबंधित डॉक्यूमेंट और मांगे जा रहे दस्तावेज सबमिट करें.
इसके बाद आवेदन फीस जमा करें और आखिर में फॉर्म सबमिट कर दें.
लास्ट में आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें या पीडीएफ डाउनलोड कर लें.
आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा जिसके बाद नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को हर महीने 16400 रुपये से लेकर 40500 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी के लिए बीएसएनएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
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