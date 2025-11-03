Advertisement
BSNL Recruitment 2025: फ्रेशर्स के लिए सरकारी नौकरी! 50 हजार से ज्यादा होगी सैलरी, जानिए पूरी जानकारी

BSNL Recruitment 2025 Vacancy: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 120 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:10 PM IST
BSNL Recruitment 2025: फ्रेशर्स के लिए सरकारी नौकरी! 50 हजार से ज्यादा होगी सैलरी, जानिए पूरी जानकारी

BSNL Recruitment 2025 Notification: भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के एक बेहतरीन मौका सामने आया है. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (DR) स्कीम के तहत अलग-अलग क्षेत्र में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 120 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तारीख जारी नहीं की गई है. आवेदन की डेट घोषित होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर जारी पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे.

इन 120 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • सीनियर एग्जीक्टिव ट्रेनी (DR) - टेलीकॉम स्ट्रीम : 95 पद

  • सीनियर एग्जीक्टिव ट्रेनी (DR) - फाइनेंस स्ट्रीम : 25 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार डिग्री होनी चाहिए. वहीं, जारी पदों के लिए फ्रेशर्स भी आवेदन कर  सकते हैं.

  • सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (टेलीकॉम स्ट्रीम) : कम से कम 60% अंकों के साथ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री या पद से संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री.

  • सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (फाइनेंस स्ट्रीम) : चार्टेड अकाउंट (CA) या कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी (CMA) की डिग्री.

आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है.

चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड लिखित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. 

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 24,900 से 50,500 रुपए प्रति महीने होगी. इसके साथ उन्हें अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

ऐसे कर सकेंगे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद करिअर टैब पर क्लिक करें. 

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते है. 

शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

