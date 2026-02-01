Advertisement
BSNL Recruitment 2026: युवाओं के लिए नई भर्तियां, सीनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द शुरू होंगे आवेदन

BSNL Recruitment 2026 Vacancy: भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (SET) के कुल 120 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर 05 फरवरी, 2026 से शुरू होगी.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 09:09 PM IST
BSNL Recruitment 2026 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (SET) के कुल 120 पदों पर वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in या externalexam.bsnl.co.in पर 05 फरवरी, 2026 से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 07 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वो ऑफिशियल पोर्टल पर लिंक एक्टिव होने के बाद तय लास्ट डेट के रात 10 बजे तक अप्लाई कर सकेंगे. 

इन 120 पदों पर निकली वैकेंसी-

  • सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (DR) - टेलीकॉम स्ट्रीम : 95 पद 

  • सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (DR) - फाइनेंस स्ट्रीम : 25 पद 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार न्यूनतम 60% अंकों के साथ टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए निर्धारित विषयों में B.E/B.Tech और फाइनेंस स्ट्रीम में CA/CMA की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए. 

आयु सीमा 
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 30 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 07.03.2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

इतनी होगी मंथली सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 24,900 से 50,500 रुपये प्रति महीने होंगे. 

आवेदन शुल्क 

  • OC/OBC/EWS - 2,500 रुपये 

  • SC/ST/PwBD - 1,250 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • ऑनलाइन लिखित परीक्षा

  • मेडिकल टेस्ट 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in या externalexam.bsnl.co.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

