/UGC NET में क्वालीफाई नहीं? तब भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, 3000+ पदों पर भर्ती; जानें आवेदन प्रक्रिया

BSUSC Assistant Professor Vacancy 2026: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और असिस्टेंस प्रोफेसर पद पर भर्ती निकलने का इंतजार कर रहें हैं, बस ये चाहते हैं कि किसी भी राज्य में लेकिन सहायक प्रोफेसर की सरकारी नौकरी मिल जाए? तो आपके लिए गुड न्यूज है. 3000 से ज्यादा असिस्टेंस प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 10 यूनिवर्सिटी हैं जहां पर असिस्टेंस प्रोफेसर की जरूरत है और इस वजह से वैकेंसी निकाली गई है. खास बात ये है कि इस पद पर आवेदन करने के लिए यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) परीक्षा में पास होना जरूरी नहीं है.