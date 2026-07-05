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UGC NET में क्वालीफाई नहीं? तब भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, 3000+ पदों पर भर्ती; जानें आवेदन प्रक्रिया

BSUSC Assistant Professor Vacancy 2026: UGC NET परीक्षा में सफलता नहीं मिल सकी है तो चिंता न करें. यहां पर बिना नेट क्वालीफाई किए भी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जारी किए गए हैं, आइए जानते हैं कैसे और कहां से अप्लाई किया जा सकता है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 05, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:13 PM IST
UGC NET में क्वालीफाई नहीं? तब भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, 3000+ पदों पर भर्ती; जानें आवेदन प्रक्रिया
Image Credit: Bihar Assistant Professor Vacancy 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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