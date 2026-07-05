/UGC NET में क्वालीफाई नहीं? तब भी बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, 3000+ पदों पर भर्ती; जानें आवेदन प्रक्रिया

BSUSC Assistant Professor Vacancy 2026: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और असिस्टेंस प्रोफेसर पद पर भर्ती निकलने का इंतजार कर रहें हैं, बस ये चाहते हैं कि किसी भी राज्य में लेकिन सहायक प्रोफेसर की सरकारी नौकरी मिल जाए? तो आपके लिए गुड न्यूज है. 3000 से ज्यादा असिस्टेंस प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 10 यूनिवर्सिटी हैं जहां पर असिस्टेंस प्रोफेसर की जरूरत है और इस वजह से वैकेंसी निकाली गई है. खास बात ये है कि इस पद पर आवेदन करने के लिए यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) परीक्षा में पास होना जरूरी नहीं है.
दरअसल, बिहार में 10 यूनिवर्सिटीज में कुल 3687 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बिना नेट क्वालीफाई किए भी आवेदन कर सकते हैं. बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन (BSUSC) द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है. असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अभियान के तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को छूट: बिहार के SC, ST, BC, EBC और PwD वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में छूट दी गई है। इन अभ्यर्थियों के लिए 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री मान्य होगी।
आवेदन के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री जरूरी है. सामान्य तौर पर UGC NET/CSIR NET/Bihar SET अनिवार्य है, लेकिन UGC नियमों के तहत PhD करने वाले उम्मीदवार बिना NET भी आवेदन कर सकते हैं.
आयु सीमा:- आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम आयु 43 साल होनी चाहिए. अरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकेगी.
अगर आप इस पद भर्ती के लिए योग्य हैं तो सरल तरीके को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए hedbiharrec.samarth.edu.in वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां पर आवेदन फॉर्म है जिसमें सभी डिटेल्स भर दें और सबमिट करें जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.
असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर उम्मीदवारों का चयन अकादमिक असेसमेंट और इंटरव्यू-सह-डेमोंस्ट्रेशन के आधार पर किया जाएगा. पूरी चयन प्रक्रिया 100 अंकों की होगी, जिसमें उम्मीदवारों के शैक्षणिक रिकॉर्ड और प्रदर्शन दोनों का मूल्यांकन किया जाएगा. इस भर्ती में एकेडमिक असेसमेंट के लिए 88 अंक तय किए गए हैं. इन अंकों का निर्धारण उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, जैसे स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी और अन्य तय अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा.
वहीं, इंटरव्यू-सह-डेमोंस्ट्रेशन के लिए 12 अंक तय किए गए हैं. इस चरण में उम्मीदवार के विषय ज्ञान, पढ़ाने की क्षमता, प्रस्तुतीकरण, संचार कौशल और विद्यार्थियों को विषय समझाने की योग्यता का आकलन किया जाएगा. अंतिम चयन और मेरिट लिस्ट अकादमिक असेसमेंट (88 अंक) और इंटरव्यू-सह-डेमोंस्ट्रेशन (12 अंक) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.