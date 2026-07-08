/बुलेट ट्रेन में 1 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी वाली नौकरी, नई भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

Bullet Train NHSRCL Recruitment 2026: देश की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को गति देने के लिए नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने योग्य प्रोफेशनल्स से आवेदन मांगे हैं. जूनियर इंजीनियर, स्टेशन और ट्रेन मैनेजर, ऑपरेशन कंट्रोलर स्टेशन, ट्रेन मैनेजर IT और सेफ्टी विभागों में अलग-अलग पदों के लिए अवसर शामिल हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. यहां पर कुल 224 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 15 जून 2026 से आवेदन किया जा रहा है.