/बुलेट ट्रेन में 1 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी वाली नौकरी, नई भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

Bullet Train NHSRCL Recruitment 2026: क्या आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो बुलेट ट्रेन परियोजना को गति देने वाली NHSRCL ने आवेदन पत्र जारी किया है जिसके तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. आइए 224 पदों पर निकली वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
Bullet Train NHSRCL Recruitment 2026: देश की पहली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को गति देने के लिए नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने योग्य प्रोफेशनल्स से आवेदन मांगे हैं. जूनियर इंजीनियर, स्टेशन और ट्रेन मैनेजर, ऑपरेशन कंट्रोलर स्टेशन, ट्रेन मैनेजर IT और सेफ्टी विभागों में अलग-अलग पदों के लिए अवसर शामिल हैं. इन पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. यहां पर कुल 224 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 15 जून 2026 से आवेदन किया जा रहा है.
अगर आप भारत के पहले बुलेट ट्रेन में नौकरी करना चाहते हैं तो NHSRCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग पद के अनुसार सैलरी भी अलग दी जाएगी. योग्य उम्मीदवारों को पद के अनुसार 40,000 रुपये से 1,25,000 रुपये तक हर महीने सैलरी मिल सकती है. आइए विस्तार से बुलेट ट्रेन 224 पदों पर भर्ती से संबंधित डिटेल्स जानते हैं.
NHSRCL के नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 224 पदों में से 209 पद नॉन-एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और 15 एग्जीक्यूटिव-लेवल के पद खाली हैं. रेलवे और हाई-स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में करियर बनाने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आखिरी तारीख 14 जुलाई 2026 है.
जनरल/OBC/EWS के लिए 400 रुपये है.
अन्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है.
सभी पदों के लिए अलग-अलग योग्यता की मांग की गई है. हालांकि, BE या BTech की डिग्री या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है. ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 45 साल या उससे कम है वो आवेदन कर सकते हैं. आयु की गणना 31 मई 2026 तक की जाएगी.
नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nhsrcl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यहां भर्ती से संबंधित आवेदन पत्र दिख जाएगा जिसमें मांगी जा रही सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद फीस जमा करें और फिर आवेदन पत्र जमा कर दें. आखिर में उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें या फिर कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें.
योग्य उम्मीदवार चाहें तो NHSRCL2026JuniorEngineer इस लिंक पर क्लिक करने के बाद पद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. भर्ती अभियान के तहत आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होना होगा. इसमें सफल होने के बाद दस्तावेज वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में शामिल होना होगा जिसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी और आपको नौकरी मिल सकेगी.