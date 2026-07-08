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बुलेट ट्रेन में 1 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी वाली नौकरी, नई भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन

Bullet Train NHSRCL Recruitment 2026: क्या आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो बुलेट ट्रेन परियोजना को गति देने वाली NHSRCL ने आवेदन पत्र जारी किया है जिसके तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. आइए 224 पदों पर निकली वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 08, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:57 PM IST
बुलेट ट्रेन में 1 लाख रुपये से ज्यादा की सैलरी वाली नौकरी, नई भर्ती के लिए ऐसे करें आवेदन
Image Credit: Bullet Train NHSRCL Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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